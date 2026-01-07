Cabello y un terrorista indio encabezan la lista de recompensas ofrecidas por EE. UU.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado en una operación militar estadounidense, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello encabeza ahora junto al terrorista indio Dawood Ibrahim la lista de las mayores recompensas ofrecidas por Estados Unidos: 25 millones de dólares, igual a la que se ofreció inicialmente por el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden.

La cifra de 25 millones de dólares ofrecida en el caso de Cabello se actualizó en enero de 2025, ya que hasta entonces se prometían 10 millones por información que condujera a su arresto y/o condena.

En el cartel que pide enviar cualquier pista a la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense, se apunta que se le busca por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas.

Otras recompensas

La de Cabello no es la única de 25 millones en activo. Washington ofrece esa misma cantidad por Ibrahim, considerado el cerebro de los atentados terroristas de Bombay de 1993, que causaron 157 muertos, y cuyo paradero se ignora desde hace años aunque la India lo ubica en Pakistán, algo que Islamabad niega.

Destaca además la recompensa de 15 millones que Washington propone por el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, por información que conduzca a su arresto y/o condena por "conspiración para distribuir cocaína a bordo de un avión matriculado en Estados Unidos", según el aviso del 10 de enero de 2025.

La recompensa por Padrino lo pone a la altura de otros buscados por narcotráfico como el mexicano Nemesio Rubén Oseguera "El Mencho", el fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por el que también Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares.

La recompensa más alta ofrecida por Estados Unidos, de 50 millones, era hasta ahora la que pesaba sobre Maduro, que fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas junto a su mujer, Cilia Flores, y que actualmente está en una cárcel de Nueva York a la espera de ser procesado por delitos relacionados con el narcotráfico.

Aunque el Congreso estadounidense había autorizado elevar a 50 millones la cuantía ofrecida por Bin Laden, el FBI no llegó a aprobar ese incremento.

El líder de Al Qaeda falleció el 2 de mayo de 2011 en Pakistán en el marco de la operación Lanza de Neptuno, y ese mismo año desde la Administración estadounidense se afirmó que nadie recibiría los 25 millones al considerar que la redada que condujo a su muerte fue resultado de la inteligencia electrónica.

Por información que conduzca a la captura del actual líder de facto de Al Qaeda, el egipcio Saif al Adel, el Departamento de Estado ofrece 10 millones de dólares.