EE. UU. intercepta un nuevo petrolero sancionado en el Caribe

EE. UU. captura a dos petroleros en un día. ( FUENTE EXTERNA )

La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó este miércoles un nuevo petrolero sancionado en el Caribe que operaba ilícitamente en aguas internacionales, según informó el Comando Sur.

"El Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, ha detenido sin incidentes un buque cisterna apátrida y sancionado que formaba parte de la flota oscura", aseguró el Comando en X.

Un funcionario estadounidense aseguró a The New York Times que el buque navegaba falsamente bajo una bandera de Camerún, sin embargo, el Comando se limitó a ubicarlo dentro de la flota oscura, que es la red opaca de barcos que mueven petróleo de países sancionados, como Venezuela o Irán, y en las que predomina banderas de conveniencia, como la panameña o la camerunesa.

"El buque interceptado, el M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe. La Guardia Costera de los Estados Unidos está escoltando al M/T Sophia hasta los Estados Unidos para su disposición final", añadió en el mensaje el Comando.

El operativo se enmarcó dentro de la Operación Lanza del Sur, como la Administración de Donald Trump bautizó a la ofensiva militar en el Caribe contra supuestas embarcaciones sospechosas de narcotráfico y transporte de petróleo sancionado.

El segundo en un día

La Guardia Costera de EE. UU. abordó también este miércoles el tanquero "Marinera", antes conocido como "Bella 1", tras casi tres semanas de persecución, informaron medios locales.

Con estos dos, ya suman cuatro los petroleros incautados por Washington desde que empezó la campaña de presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ahora se encuentra detenido en Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo, tenencia de armas, entre otros.