Una llamada entre Petro y Trump rebaja las tensiones diplomáticas entre Colombia y EE. UU.

La llamada telefónica que tuvieron este miércoles los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, rebajó las tensiones diplomáticas entre ambos países, que se habían profundizado desde el sábado pasado con la detención en Caracas del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos destacaron el "tono constructivo" de la conversación, que se prolongó por una hora y puso fin, al menos de momento, a una escalada verbal en la que Trump incluso afirmó que le sonaba bien hacer en Colombia una operación como la que terminó con la captura de Maduro.

Al intervenir en una manifestación en Bogotá que había convocado "en defensa de la soberanía" tras las amenazas de Trump, el presidente colombiano aseguró: "En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro".

Trump, por su parte, anunció que se reunirá con Petro en la Casa Blanca y manifestó que fue "un gran honor" hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas administraciones.

Temas de conversación

Petro afirmó a la multitud reunida en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, que habló con Trump sobre varios asuntos de interés bilateral, uno de ellos restablecer las comunicaciones entre ambos Gobiernos, a través de la Cancillería y el Departamento de Estado, que estaban interrumpidas por los constantes episodios de crisis en la relación.

"Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia", manifestó Petro en su discurso, en el que lamentó "la incomunicación con el Gobierno de Trump" desde que este inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025.

El presidente colombiano también le aclaró a su homólogo estadounidense que no es narcotraficante y le presentó las cifras de su Gobierno en la lucha contra las drogas, al tiempo que destacó la colaboración que tuvo con el ejecutivo de Maduro para enfrentar este flagelo.

"Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra 'traquetos' (mafiosos) de alto poder y políticos aliados de ellos", dijo.

Igualmente le contó del trabajo hecho con el Gobierno venezolano para enfrentar el narcotráfico: "Le hablé que con Maduro habíamos cuadrado operaciones conjuntas, él allá y yo acá, en (la región fronteriza de) el Catatumbo", donde operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y grupos narcotraficantes.

Petro es un crítico acérrimo de las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, en las que han sido hundidas decenas de lanchas supuestamente cargadas con drogas y donde han muerto más de un centenar de tripulantes.

Esa postura ha deteriorado su relación con EE. UU., que en septiembre le retiró el visado y luego el Departamento del Tesoro lo incluyó, junto con otras personas de su entorno, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, después de que Trump lo acusara de ser un "líder del narcotráfico".

Conversación con Delcy Rodríguez

Petro también informó a Trump de la conversación que tuvo hace dos días con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia.

"Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia. Y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca", destacó.

En ese sentido, Petro manifestó que cuando se reúna con Trump en la Casa Blanca "toca hablar" de esa propuesta, pues "la paz de Venezuela es la paz de Colombia y viceversa".