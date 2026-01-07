Rubio: Caracas quiere que el crudo incautado hoy en el Caribe sea parte del trato con EE. UU.

(De izq. a der.) El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, después de que Rubio y altos funcionarios de la administración Trump informaran a los senadores sobre las recientes acciones militares estadounidenses en Venezuela, en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 7 de enero de 2026. ( AFP )

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo este miércoles que el Gobierno interino venezolano quiere que el crudo que transporta un petrolero capturado hoy por Washington en el Caribe sea "parte del acuerdo" por el cual el país caribeño enviará hasta 50 millones de barriles para que sean comercializados por la nación norteamericana.

"Uno de esos barcos incautados que transportaban petróleo en el Caribe, ¿saben lo que están pidiendo las autoridades interinas en Venezuela? Quieren que ese petróleo incautado forme parte de este acuerdo", explicó Rubio a periodistas hoy en el Congreso haciendo referencia a lo dicho en la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario aseguró este martes que entre 30 y 50 millones de barriles de crudo pesado venezolano serán transportados en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos donde serán procesados y comercializados.

Controlará venta

Por su parte, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró hoy mismo que EE. UU. controlará la venta de petróleo de Venezuela de manera "indefinida" y depositará el dinero resultante de esas transacciones en cuentas controladas por Washington que luego gestionará la transferencia de fondos al país caribeño.

Según Rubio, la Administración interina que preside Delcy Rodríguez tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Washingon "entiende que la única manera de transportar petróleo, generar ingresos y evitar el colapso económico es cooperando y trabajando con Estados Unidos".

Washington ha descartado por el momento a los principales representantes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, para gestionar el país tras la deposición de Maduro y ha subrayado que seguirá incautando por el momento petroleros sancionados ligados al transporte de crudo venezolano, algo que lleva haciendo desde diciembre.

El Comando Sur de Estados Unidos informó hoy que la Guardia Costera interceptó un nuevo petrolero sancionado en el Caribe que aparentemente pertenecía a la llamada "flota fantasma" que distribuía crudo para el Gobierno de Maduro y viajaba con bandera de Camerún.

A su vez, también se informó de la captura de otro buque cisterna -este sin crudo- en el Atlántico que Washington lleva persiguiendo tres semanas y que porta bandera rusa.