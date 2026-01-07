Nueva York se une a las protestas por la muerte de una mujer a manos de ICE en Minnesota

Nicole Grabow, residente de Minneapolis, sostiene un cartel en el lugar donde una mujer fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 7 de enero de 2026. ( EFE )

Unas 300 personas protestaron este miércoles en Nueva York por la muerte a tiros de una mujer en Minnesota (EE. UU.) a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), en medio de una confrontación por las redadas migratorias en ese estado.

Portando rosas blancas, carteles con mensajes como 'ICE es la Gestapo de Trump' o 'ICE fuera de Nueva York', los manifestantes reclamaban justicia para la mujer, una estadounidense blanca de 37 años, a quien el presidente Donald Trump acusó de ser una "agitadora profesional" por "agresivamente atropellar a un oficial de ICE" que disparó "en defensa propia".

La protesta fue convocada por la Coalición de Inmigración de Nueva York, cuyo presidente y director ejecutivo, Murad Awawdeh, indicó que se trata de "una tragedia" que marca "una escalada violenta en las tácticas de ICE y la represión del estado a los disidentes políticos".

"Seamos muy claros: ICE y los agentes federales son los que siembran el caos y la violencia en nuestras ciudades, y ahora están matando a personas que se oponen a su programa de secuestro fascista", afirmó en un comunicado.

De acuerdo con el activista, lo ocurrido hoy es el resultado predecible de una agencia federal a la que se le ha permitido operar "con impunidad, secreto y fuerza sin control".

Reacciones de organizaciones y líderes sociales

"Cuando agentes armados enmascarados atacan comunidades sin rendir cuentas, la gente muere. La responsabilidad de esta violencia recae en el gobierno federal y los líderes políticos que siguen apoyando la campaña terrorista del ICE", afirmó.

Por su parte, la organización Make The Road también criticó la muerte de la mujer y señaló que "ICE está separando y aterrorizando familias en Estados Unidos".

"Los inmigrantes son esenciales para nuestra vida en EE. UU., juntos los vamos a apoyar y defender", dijo Natalia Aristizábal, vicedirectora de esa coalición.

La organización de derechos civiles Latino Justice PRLDEF destacó por su parte que las redadas de ICE están impulsadas por la discriminación racial contra los latinos y una aplicación indiscriminada de la ley que socava la seguridad pública en lugar de protegerla.

"Estas redadas generan miedo y caos, y ponen en riesgo a todos, no solo a nuestra comunidad inmigrante, sino también a los transeúntes, observadores y miembros de la comunidad que ejercen sus derechos", señaló Rex Chen, asesor jurídico para los derechos de los inmigrantes.