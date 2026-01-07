Puerto Rico alquila un aeropuerto a EE. UU. hasta mayo para "maniobras logísticas"

Foto del aeropuerto de Ponce compartida por El Nuevo Día. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Puerto Rico logró un acuerdo con la Armada de Estados Unidos para alquilarle un espacio en el Aeropuerto Internacional Mercedita, en Ponce, al sur de la isla, hasta mayo de 2026, para llevar a cabo "maniobras logísticas".

Así lo confirmó este miércoles la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, luego de que el jefe de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Norberto Negrón Díaz, diera detalles del arrendamiento al diario El Nuevo Día.

"El área arrendada comprende espacios disponibles dentro del aeropuerto, y su utilización no afecta las operaciones ni los vuelos comerciales que se realizan en el Aeropuerto Mercedita", aseguró Sifre Rodríguez en un comunicado.

"Este acuerdo se mantiene vigente hasta mayo de 2026, sin que exista notificación alguna de extensión adicional al momento", enfatizó.

Frecuente actividad militar

Según dijo Sifre Rodríguez, el Aeropuerto Mercedita "siempre ha contado con operaciones militares".

No obstante, enfatizó que en los días pasados el flujo de equipamiento militar estadounidense aumentó luego de que la Administración de Aviación Federal (FAA, en inglés) cerrara el espacio aéreo por el operativo que llevó a cabo el Ejército norteamericano en Venezuela para detener a Nicolás Maduro.

"Lo registrado en días recientes responde a un aumento temporero de maniobras logísticas, similares a las que se realizan en Roosevelt Roads y en la base Ramey", dijo Sifre Rodríguez en referencia a esas otras dos bases militares en la isla, en Ceiba y Aguadilla, respectivamente.

"Las decisiones relacionadas con estos movimientos no corresponden al Municipio, sino al Estado a través de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, entidad que administra la instalación aeroportuaria", agregó.

"Desde el Municipio de Ponce continuamos informando con total transparencia y reafirmamos que las operaciones comerciales del aeropuerto se mantienen con normalidad, sin impacto para pasajeros, aerolíneas ni para el desarrollo económico de la región", concluyó la alcaldesa.