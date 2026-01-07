Rusia envía submarino para escoltar el petrolero que EE. UU. trata de confiscar en Venezuela

Un submarino ruso protege a un buque perseguido por EE. UU. en aguas internacionales. ( FUENTE EXTERNA )

Rusia envió un submarino para escoltar un petrolero que Estados Unidos intentó confiscar frente a las costas de Venezuela, informó este martes The Wall Street Journal (WSJ).

Según el diario, que cita a un funcionario estadounidense, Moscú ha desplegado un submarino y otros medios navales para escoltar al petrolero, anteriormente conocido como Bella 1, que lleva más de dos semanas intentando evadir el bloqueo de Washington contra buques sancionados cerca de Venezuela.

El barco no logró atracar en Venezuela ni cargar petróleo. Aunque el buque está vacío, la Guardia Costera de Estados Unidos lo ha perseguido hasta el Atlántico en un intento de actuar contra una flota de petroleros que transportan crudo ilícito por todo el mundo —la llamada "flota fantasma"—, incluida la que mueve petróleo ruso vendido en el mercado negro.

La tripulación del petrolero repelió en diciembre un intento de abordaje por parte de Estados Unidos y se internó en el Atlántico. Mientras era seguido por la Guardia Costera, la tripulación pintó una bandera rusa en el costado del barco, le cambió el nombre a Marinera y modificó su matrícula para registrarlo como buque ruso.

Rusia ha expresado su preocupación por las incautaciones realizadas por Estados Unidos a petroleros que transportan su petróleo ilícito, una actividad clave para su economía, y ha tomado la inusual decisión de permitir que estos barcos se registren en Rusia sin inspecciones ni otras formalidades, según expertos consultados por el WSJ.

Reacciones oficiales y contexto diplomático del incidente

De acuerdo con el diario, Rusia ha solicitado a Estados Unidos que detenga la persecución del buque, según indicaron otros tres funcionarios estadounidenses, y el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró que sigue "con preocupación" la situación en torno al petrolero.

No obstante, la Guardia Costera de EE. UU. ha continuado el seguimiento del buque en el Atlántico oriental, donde ahora navega a unas 300 millas al sur de Islandia con rumbo al mar del Norte.

El incidente ocurre en un momento de tensiones diplomáticas entre Washington y Moscú por la guerra en Ucrania, lo que amenaza con complicar las conversaciones. Rusia aún no ha aceptado el marco de paz propuesto por Estados Unidos y Ucrania.