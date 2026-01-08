Cámara Baja de EE. UU. aprueba extensión de subsidios de salud pese a oposición republicana

La Cámara Baja de EE. UU. aprobó este jueves un proyecto de ley para extender por tres años los subsidios mejorados de la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare), con una votación de 230 a 196.

Durante la votación, un total de 17 legisladores republicanos se unieron a los demócratas desafiando a los líderes de su partido y ahora la iniciativa llegará al Senado donde debe ser confirmada.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, afirmó el jueves que "no hay apetito" en el Senado para aprobar una extensión directa de los subsidios y señaló que actualmente se desarrollan conversaciones bipartidistas entre senadores y miembros de la Cámara de Representantes.

Desafíos en el Senado

"Como saben, ya hemos tenido esa votación", dijo Thune y agregó: "Pero veremos qué sucede con el grupo de trabajo y si pueden proponer algo que incluya reformas. Y a partir de ahí, seguiremos adelante", agregó, dejando claro que el proyecto aún enfrenta obstáculos antes de convertirse en ley.

La medida busca mantener vigentes los subsidios mejorados a los seguros de salud que expiraron recientemente, una iniciativa clave para los demócratas que argumentan que la extensión garantizaría la cobertura y la asequíbilidad para millones de estadounidenses.

En 2025, la discusión entre republicanos y demócratas para dar continuidad o terminar con el Obamacare, llevó al cierre de Gobierno más largo de la historia del país que duró 43 días, provocando la paralización de laborales de miles de trabajadores federales.

Antes del avance de la Ley de Atención Médica Asequible, los republicanos, respaldados por el mandatario, Donald Trump, habían propuesto una nueva ley que permita crear fondos de salud para entregar de forma directa a los ciudadanos bajo la justificación de evitar beneficiar a aseguradoras.