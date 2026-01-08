Expertos ven que EE. UU. apuesta primero por estabilidad, y después democracia, en Venezuela

Expertos dudan que la caída de Maduro conduzca a una democracia en Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

La intervención de Estados Unidos en Venezuela del pasado 3 de enero, que llevó a Nicolás Maduro ante los tribunales en Nueva York, deja en suspenso el futuro político del país caribeño y, según los expertos, no augura una transición a corto plazo hacia un modelo democrático.

Uno de los analistas más escépticos sobre lo que está por venir es Robert Benson, subdirector de Seguridad Nacional y Política Internacional del Center for American Progress, quien considera que el respaldo de la Administración Trump a la hasta ahora número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, demuestra que Estados Unidos "no tiene intención de ayudar al pueblo venezolano".

Las dudas de Benson se basan en que, a su juicio, "no hubo una base legal para la intervención en Venezuela". "Trump sigue un modelo similar al de Rusia o China, autoritario. Habla de democracia, pero en realidad se refiere a zonas de influencia.

La Constitución de Estados Unidos es clara y debió ser el Congreso quien autorizara la intervención", sostiene.

Una visión distinta ofrece Guillermo Zubillaga, responsable del Venezuela Working Group de Americas Society–Council of the Americas, quien considera que ahora "existe una oportunidad para conducir al país hacia una transición duradera y una mejora de la economía venezolana y de las condiciones de vida de los ciudadanos, con el fin de revertir la emigración".

Zubillaga reconoce que persisten dudas en parte de la comunidad internacional sobre la legalidad de la intervención, pero estima que se abre una ventana de oportunidad para avanzar hacia la democracia.

"Para que el cambio se concrete es fundamental trazar primero una senda de institucionalidad, con un marco legal más transparente y con menos corrupción para gestionar los recursos naturales y ofrecer seguridad a los inversores", explica.

Perspectivas y desafíos para la transición política venezolana

Delcy Rodríguez, una opción pragmática

En cuanto a la opción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, Zubillaga apela al pragmatismo. "Es una alternativa que demuestra que Estados Unidos no tiene intención de desplegar tropas en territorio venezolano", señala.

Según el experto, esta estrategia "garantiza cierta continuidad del orden".

"El poder no emana de un mandato electoral, pero Estados Unidos ha decidido trabajar con Rodríguez para preservar la estabilidad. Es una realidad pragmática. Edmundo González, considerado por muchos el legítimo ganador de las elecciones venezolanas de 2024, se encuentra en Europa, lo que haría más compleja la gestión de una transición inmediata", añade.

Zubillaga apuesta por crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas en el futuro, en un país que enfrenta enormes desafíos en materia de "reformas, infraestructuras, libertad de prensa y presos políticos".

"En ese proceso será clave el papel de Estados Unidos, que debe ser mayor que hasta ahora, y también sería deseable la implicación del Congreso, así como de aliados y otros países de la región", subraya.

Por su parte, Jason Marczak, vicepresidente del Atlantic Council, considera que Venezuela "no está en el camino hacia la democracia a corto plazo". "Ahora la prioridad no es la democracia, sino la estabilidad del país. Es fundamental en el futuro, pero no en este momento", afirma.

Marczak sostiene que lo esencial para Washington es reactivar las relaciones económicas con Venezuela y "reducir o eliminar la influencia de Irán y Cuba".

Sobre la situación de los presos políticos, confía en que "sea una prioridad", ya que "no es justo que sigan encarcelados en Venezuela", aunque insiste en que la primera fase diseñada por la Casa Blanca tras la intervención busca ante todo la estabilidad, para posteriormente "sentar las bases de un cambio en el sistema y establecer las garantías que permitan celebrar elecciones libres y justas".