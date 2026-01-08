Gobierno de Trump espera colaboración de Mamdani para sacar a "pandilleros" de Nueva York

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró este jueves que espera que el nuevo alcalde de Nueva York, el progresista Zohran Mamdani, colabore con la Administración de Donald Trump para sacar a los "pandilleros" de la ciudad.

"Esperamos que el alcalde colabore con nosotros para sacar a estos elementos criminales, especialmente a los pandilleros y organizaciones terroristas, de la ciudad de Nueva York", señaló Noem en una rueda de prensa.

La titular de Seguridad Nacional se desplazó hoy a la Gran Manzana para anunciar que la Operación Salvo, que se realizó en Nueva York, ha conseguido "sacar de las calles a 54 individuos peligrosos y proteger a los habitantes de la ciudad".

Minéapolis, Mamdani y Noem

Noem señaló que, de momento, "no ha sido productiva" la comunicación entre el Departamento de Seguridad Nacional y la oficina del alcalde y el Departamento de Policía de Nueva York, pero que quiere "continuar esas conversaciones para poder trabajar juntos".

El Departamento de Seguridad Nacional está en el punto de mira después de que Noem acusara a la mujer abatida el miércoles en Minnesota por disparos de agentes migratorios de cometer "un acto de terrorismo doméstico".

Por su parte, Mamdani -que hoy cumple una semana en el cargo- describió en sus redes social este trágico hecho como un asesinato.

"Los ataques de ICE contra nuestros vecinos en todo Estados Unidos son un ataque contra todos nosotros. Nueva York apoya a los inmigrantes hoy y todos los días", escribió en X el alcalde.

El Defensor Público de la Ciudad de Nueva York, Jumaane Williams, dijo en X que la administración de Trump está "haciendo el trabajo del diablo".

Noem describió estos comentarios como un "discurso provocador" que "incita a la gente a actuar y llevar a cabo violencia".

En las últimas horas, una multitud de manifestantes se reunió en el lugar de los hechos tras el tiroteo para expresar su indignación contra los agentes locales y federales.

También se esperan hoy protestas en varias ciudades de Estados Unidos, como Nueva York.