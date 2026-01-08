La gripe golpea con fuerza a EE. UU. y Nueva York acumula más de 128,000 contagios

Salas de emergencia atestadas, hospitalizaciones en todo el país, ausencias en la fuerza laboral y muertes van de la mano con la nueva cepa del virus de la gripe en Estados Unidos, que se presentó en niveles altos o muy altos en 48 estados y jurisdicciones, incluido Nueva York, en una temporada que comenzó antes de lo previsto y que podría extenderse hasta mayo.

El virus H3N2 de la gripe que está afectando al país corresponde al subtipo K y continúa propagándose rápidamente.

De acuerdo con lo informado esta semana por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ya ha causado que 11 millones de personas se contagiaran, que 120,000 hayan fueran hospitalizadas y la muerte de 5,000 personas, entre ellas nueve niños.

En la ciudad de Nueva York, según informaron hoy las autoridades sanitarias en una conferencia de prensa, se han reportado más casos en esta nueva temporada de gripe -hasta la semana que concluyó el 3 de enero- que en las dos temporadas anteriores juntas, con más de 128,000 casos.

"Durante la semana que finalizó el 3 de enero, más de 128,000 neoyorquinos dieron positivo en la prueba de gripe en lo que va de la temporada. Esto es mucho más de lo que se informó en cualquiera de las dos últimas temporadas de gripe", dijo Michelle Morse, comisionada interina de Salud de la ciudad.

De acuerdo con la médica, aunque los casos han sido "muy elevados" en los primeros meses de esta nueva temporada, en las últimas dos semanas se ha comenzado a observar un declive.

Reacciones y medidas de las autoridades sanitarias

"La semana pasada se reportaron 12.000 casos. Aproximadamente uno de cada tres correspondía a menores de 18 años", indicó Morse, quien destacó además que la temporada llegó antes de lo habitual, con un número significativo de contagios a partir de octubre, "aunque, con pocas excepciones, los números han aumentado de manera constante desde entonces".

Las autoridades sanitarias recordaron a los neoyorquinos la importancia de vacunarse contra la gripe, en especial a los niños y rechazaron las nuevas directrices del secretario de Salud, Robert F. Kennedy.

El pasado lunes, el Departamento de Salud, bajo el liderazgo de Kennedy, informó que dejará de hacer obligatorias cuatro vacunas —las del rotavirus, la gripe, la enfermedad meningocócica y la hepatitis A— dentro del calendario de inmunización infantil en Estados Unidos, en el marco de su revisión de estos programas.

Estas cuatro vacunas pasarán a ser opcionales y se administrarán o no en función de la decisión que adopten, caso por caso, los padres y los médicos.

"Rechazamos esa orientación. No hay evidencia que respalde el cambio en las recomendaciones federales. Las vacunas siguen siendo seguras, eficaces y recomendadas para prevenir enfermedades graves. Esto podría tener consecuencias mortales en todo el país", afirmó Morse, quien recordó que la última temporada de virus respiratorios marcó un lamentable récord de muertes pediátricas.

"El 89 % de los niños que cumplían los requisitos para vacunarse contra la gripe no habían sido vacunados", lamentó.

Vacunas recomendadas

Las autoridades sanitarias recordaron además que tanto en la ciudad como en el estado existen leyes y directrices sobre las vacunas recomendadas para los menores. Pese a que la temporada gripal comenzó con fuerza, expresaron también su preocupación por la disminución en el número de vacunas administradas a los niños.

La Asociación Médica Nacional (NMA por su siglas en inglés) está profundamente preocupada por el grave aumento de infecciones de gripe en el país que, según advierten los funcionarios de salud, es probable que empeore en las próximas semanas.

El país está experimentando su nivel más alto de enfermedades respiratorias desde al menos la temporada de gripe de 1997-1998, según lo medido por las visitas al médico por fiebre acompañada de tos o dolor de garganta, afirmó la organización en un comunicado.

Los síntomas de la gripe incluyen fiebre o sensación de fiebre y escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, cansancio, así como vómitos o diarrea.