El ICE, la gigantesca herramienta de Trump contra la inmigración

El auge del ICE y la ofensiva contra la inmigración irregular en Estados Unidos.

El ICE fue creado en 2003, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, que reorganizó y fusionó las antiguas agencias de inmigración y aduanas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Según su página web, la misión principal del ICE es reforzar la seguridad fronteriza y prevenir el movimiento ilegal de personas, bienes y fondos hacia y desde Estados Unidos, así como prevenir y combatir el terrorismo y el crimen transnacional, tanto dentro como fuera del país.

Desde su creación, el ICE ha acumulado numerosas críticas y denuncias por discriminación racial y prácticas abusivas, señalamientos que se han intensificado desde el inicio del segundo mandato de Trump, quien ha convertido a la agencia en la pieza central de su política de deportaciones masivas.

Los agentes de inmigración han protagonizado redadas a gran escala ordenadas por el presidente en algunas de las denominadas "ciudades santuario", gobernadas por líderes demócratas y tradicionalmente comprometidas con la protección de los derechos de los migrantes.

Además del incremento de personal para operaciones en comercios, asociaciones y centros de trabajo, el ICE se beneficia de una interpretación más restrictiva de los derechos de los inmigrantes, que permite a sus agentes realizar detenciones y deportaciones con una supervisión judicial limitada, según denuncian organizaciones de derechos civiles.

