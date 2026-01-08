Las 66 organizaciones internacionales de las que EE. UU. se retiró
EE. UU. abandona organismos climáticos, migratorios y de derechos humanos por orden presidencial
El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para retirar al país de 66 organizaciones internacionales y dejar de suscribir diversos tratados internacionales que, a su juicio, son contrarios a los intereses nacionales, incluida la retirada de 31 entidades del sistema de las Naciones Unidas.
La orden presidencial instruye a todos los departamentos ejecutivos y agencias federales a cesar la participación y el financiamiento de 35 entidades no vinculadas a la ONU y de 31 organismos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, tras una revisión ordenada por Trump para evaluar la membresía y el apoyo financiero de Estados Unidos a organizaciones que considera incompatibles con su soberanía y prioridades económicas.
La iniciativa, difundida por la Casa Blanca, detalla que entre las entidades no pertenecientes a la ONU figuran el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y la Coalición para la Libertad en Línea.
Entre las organizaciones del sistema de la ONU de las que Estados Unidos se retirará figuran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), y demás.
Otras organizaciones internacionales de las que se retiró EE. UU.
- Pacto para la Energía Libre de Carbono 24/7
Consejo del Plan Colombo
Comisión para la Cooperación Ambiental
La Educación No Puede Esperar
Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas
Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación en Carreteras
Coalición para la Libertad en Línea
Fondo Global para el Compromiso Comunitario y la Resiliencia
Foro Global contra el Terrorismo
Foro Global sobre Experiencia en Ciberseguridad
Foro Global sobre Migración y Desarrollo
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas
Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales
Comité Consultivo Internacional del Algodón
Organización Internacional de Derecho del Desarrollo
Foro Internacional de la Energía
Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral
Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho
Grupo Internacional de Estudios sobre el Plomo y el Zinc
Agencia Internacional de Energías Renovables
Alianza Solar Internacional
Organización Internacional de las Maderas Tropicales
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
Instituto Panamericano de Geografía e Historia
Asociación para la Cooperación Atlántica
Acuerdo Regional de Cooperación para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia
Consejo de Cooperación Regional
Red de Políticas de Energías Renovables para el Siglo XXI
Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania
Secretaría del Programa Regional del Medio Ambiente del Pacífico
Comisión de Venecia del Consejo de Europa
Organismos de las Naciones Unidas (ONU)
- Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) — Comisión Económica para África
ECOSOC — Comisión Económica para América Latina y el Caribe
ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia Occidental
Comisión de Derecho Internacional
Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales
Centro de Comercio Internacional
Oficina del Asesor Especial para África
Oficina de la Representante Especial del Secretario General para los Niños y los Conflictos Armados
Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos
Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños
Comisión de Consolidación de la Paz
Fondo para la Consolidación de la Paz
Foro Permanente para las Personas Afrodescendientes
Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas
Programa Colaborativo de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (ONU-REDD)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia
Energía de las Naciones Unidas
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
Océanos de las Naciones Unidas
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas
Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación
Colegio del Personal del Sistema de las Naciones Unidas
Agua de las Naciones Unidas
Universidad de las Naciones Unidas
El documento oficial sostiene que estas instituciones "operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos" y promueven "agendas globalistas" que, según la Administración, no se alinean con las prioridades de Washington.
La Casa Blanca afirmó que estas retiradas pondrán fin al uso de fondos de los contribuyentes estadounidenses para financiar dichos organismos y permitirán al país "reorientar recursos hacia prioridades internas y políticas que fortalezcan su independencia".
El anuncio se enmarca en una estrategia más amplia de repliegue de Estados Unidos de organismos multilaterales, que ya incluyó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Acuerdo de París sobre cambio climático en 2025.