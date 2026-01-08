×
Organizaciones internacionales

Las 66 organizaciones internacionales de las que EE. UU. se retiró

EE. UU. abandona organismos climáticos, migratorios y de derechos humanos por orden presidencial

    Las 66 organizaciones internacionales de las que EE. UU. se retiró
    Trump corta financiación y participación de EE.UU. en organismos de la ONU y foros globales. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para retirar al país de 66 organizaciones internacionales y dejar de suscribir diversos tratados internacionales que, a su juicio, son contrarios a los intereses nacionales, incluida la retirada de 31 entidades del sistema de las Naciones Unidas.

    La orden presidencial instruye a todos los departamentos ejecutivos y agencias federales a cesar la participación y el financiamiento de 35 entidades no vinculadas a la ONU y de 31 organismos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, tras una revisión ordenada por Trump para evaluar la membresía y el apoyo financiero de Estados Unidos a organizaciones que considera incompatibles con su soberanía y prioridades económicas.

    La iniciativa, difundida por la Casa Blanca, detalla que entre las entidades no pertenecientes a la ONU figuran el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y la Coalición para la Libertad en Línea.

    Entre las organizaciones del sistema de la ONU de las que Estados Unidos se retirará figuran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), y demás.

    Otras organizaciones internacionales de las que se retiró EE. UU.

    • Pacto para la Energía Libre de Carbono 24/7
      Consejo del Plan Colombo
      Comisión para la Cooperación Ambiental
      La Educación No Puede Esperar
      Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas
      Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación en Carreteras
      Coalición para la Libertad en Línea
      Fondo Global para el Compromiso Comunitario y la Resiliencia
      Foro Global contra el Terrorismo
      Foro Global sobre Experiencia en Ciberseguridad
      Foro Global sobre Migración y Desarrollo
      Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
      Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible
      Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
      Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas
      Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales
      Comité Consultivo Internacional del Algodón
      Organización Internacional de Derecho del Desarrollo
      Foro Internacional de la Energía
      Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales
      Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral
      Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho
      Grupo Internacional de Estudios sobre el Plomo y el Zinc
      Agencia Internacional de Energías Renovables
      Alianza Solar Internacional
      Organización Internacional de las Maderas Tropicales
      Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
      Instituto Panamericano de Geografía e Historia
      Asociación para la Cooperación Atlántica
      Acuerdo Regional de Cooperación para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia
      Consejo de Cooperación Regional
      Red de Políticas de Energías Renovables para el Siglo XXI
      Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania
      Secretaría del Programa Regional del Medio Ambiente del Pacífico
      Comisión de Venecia del Consejo de Europa

    Organismos de las Naciones Unidas (ONU)

    • Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
      Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) — Comisión Económica para África
      ECOSOC — Comisión Económica para América Latina y el Caribe
      ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
      ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia Occidental
      Comisión de Derecho Internacional
      Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales
      Centro de Comercio Internacional
      Oficina del Asesor Especial para África
      Oficina de la Representante Especial del Secretario General para los Niños y los Conflictos Armados
      Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos
      Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños
      Comisión de Consolidación de la Paz
      Fondo para la Consolidación de la Paz
      Foro Permanente para las Personas Afrodescendientes
      Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas
      Programa Colaborativo de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (ONU-REDD)
      Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
      Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia
      Energía de las Naciones Unidas
      Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
      Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
      Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
      Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
      Océanos de las Naciones Unidas
      Fondo de Población de las Naciones Unidas
      Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas
      Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación
      Colegio del Personal del Sistema de las Naciones Unidas
      Agua de las Naciones Unidas
      Universidad de las Naciones Unidas

    El documento oficial sostiene que estas instituciones "operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos" y promueven "agendas globalistas" que, según la Administración, no se alinean con las prioridades de Washington.

    La Casa Blanca afirmó que estas retiradas pondrán fin al uso de fondos de los contribuyentes estadounidenses para financiar dichos organismos y permitirán al país "reorientar recursos hacia prioridades internas y políticas que fortalezcan su independencia".

    El anuncio se enmarca en una estrategia más amplia de repliegue de Estados Unidos de organismos multilaterales, que ya incluyó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Acuerdo de París sobre cambio climático en 2025.

