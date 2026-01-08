Las 66 organizaciones internacionales de las que EE. UU. se retiró

Trump corta financiación y participación de EE.UU. en organismos de la ONU y foros globales. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para retirar al país de 66 organizaciones internacionales y dejar de suscribir diversos tratados internacionales que, a su juicio, son contrarios a los intereses nacionales, incluida la retirada de 31 entidades del sistema de las Naciones Unidas.

La orden presidencial instruye a todos los departamentos ejecutivos y agencias federales a cesar la participación y el financiamiento de 35 entidades no vinculadas a la ONU y de 31 organismos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, tras una revisión ordenada por Trump para evaluar la membresía y el apoyo financiero de Estados Unidos a organizaciones que considera incompatibles con su soberanía y prioridades económicas.

La iniciativa, difundida por la Casa Blanca, detalla que entre las entidades no pertenecientes a la ONU figuran el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y la Coalición para la Libertad en Línea.

Entre las organizaciones del sistema de la ONU de las que Estados Unidos se retirará figuran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), y demás.

Otras organizaciones internacionales de las que se retiró EE. UU.

Pacto para la Energía Libre de Carbono 24/7

Consejo del Plan Colombo

Comisión para la Cooperación Ambiental

La Educación No Puede Esperar

Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas

Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación en Carreteras

Coalición para la Libertad en Línea

Fondo Global para el Compromiso Comunitario y la Resiliencia

Foro Global contra el Terrorismo

Foro Global sobre Experiencia en Ciberseguridad

Foro Global sobre Migración y Desarrollo

Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global

Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible

Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático

Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas

Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales

Comité Consultivo Internacional del Algodón

Organización Internacional de Derecho del Desarrollo

Foro Internacional de la Energía

Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral

Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho

Grupo Internacional de Estudios sobre el Plomo y el Zinc

Agencia Internacional de Energías Renovables

Alianza Solar Internacional

Organización Internacional de las Maderas Tropicales

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Instituto Panamericano de Geografía e Historia

Asociación para la Cooperación Atlántica

Acuerdo Regional de Cooperación para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia

Consejo de Cooperación Regional

Red de Políticas de Energías Renovables para el Siglo XXI

Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania

Secretaría del Programa Regional del Medio Ambiente del Pacífico

Comisión de Venecia del Consejo de Europa

Organismos de las Naciones Unidas (ONU)

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales

Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) — Comisión Económica para África

ECOSOC — Comisión Económica para América Latina y el Caribe

ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico

ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia Occidental

Comisión de Derecho Internacional

Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales

Centro de Comercio Internacional

Oficina del Asesor Especial para África

Oficina de la Representante Especial del Secretario General para los Niños y los Conflictos Armados

Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos

Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños

Comisión de Consolidación de la Paz

Fondo para la Consolidación de la Paz

Foro Permanente para las Personas Afrodescendientes

Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas

Programa Colaborativo de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (ONU-REDD)

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia

Energía de las Naciones Unidas

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones

Océanos de las Naciones Unidas

Fondo de Población de las Naciones Unidas

Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas

Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación

Colegio del Personal del Sistema de las Naciones Unidas

Agua de las Naciones Unidas

Universidad de las Naciones Unidas

El documento oficial sostiene que estas instituciones "operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos" y promueven "agendas globalistas" que, según la Administración, no se alinean con las prioridades de Washington.

La Casa Blanca afirmó que estas retiradas pondrán fin al uso de fondos de los contribuyentes estadounidenses para financiar dichos organismos y permitirán al país "reorientar recursos hacia prioridades internas y políticas que fortalezcan su independencia".

El anuncio se enmarca en una estrategia más amplia de repliegue de Estados Unidos de organismos multilaterales, que ya incluyó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Acuerdo de París sobre cambio climático en 2025.