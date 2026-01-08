Multitud llora a mujer muerta a tiros por ICE mientras crecen tensiones con Trump

Miles rinden homenaje a Renee Nicole Good tras morir en un operativo de ICE. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good en Mineápolis, tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este miércoles, provocó que miles de personas se congregaran en la calle donde perdió la vida para rendirle homenaje, mientras aumenta la tensión entre las autoridades de Minnesota y la Administración del presidente Donald Trump.

El Gobierno federal sostiene que el agente implicado actuó en defensa propia, una versión que ha sido rechazada por autoridades estatales y locales.

La muerte de Good ha conmocionado a una ciudad marcada por la violencia policial, que en 2020 fue escenario del asesinato de George Floyd, ocurrido a menos de una milla del lugar donde ahora falleció esta mujer de 37 años, en un hecho que sigue sin esclarecerse.

Despedida entre conmoción, flores e indignación

Con rosas blancas, claveles, velas, cartas escritas a mano y una cruz de madera, miles de personas se unieron a vecinos y familiares de Renee Nicole Good para despedirla en el lugar donde murió tras ser alcanzada por disparos de un agente de ICE durante un operativo que continúa bajo investigación.

La familia de Good y varios vecinos la describieron como una mujer "amorosa" y "amable". Vivía en la ciudad junto a su pareja y dejó un hijo de seis años, según informaron diversos medios estadounidenses.

Una vecina, citada por The Minnesota Star Tribune, señaló que Good era muy querida en la comunidad y, visiblemente afectada por el suceso, pidió a las autoridades la retirada de los agentes de ICE de la ciudad.

Disputa por la versión del altercado con ICE

Varios videos del momento en que Good, a bordo de su camioneta Honda Pilot, discute con agentes de ICE se viralizaron en redes sociales. En las imágenes se observa cómo los agentes le exigen que descienda del vehículo; ella intenta dar marcha atrás mientras uno de ellos forcejea con la puerta.

Posteriormente, un agente situado frente al vehículo dispara en repetidas ocasiones. El automóvil avanza unos metros y se estrella contra un poste de luz, con Good fallecida en su interior.

El presidente Trump responsabilizó a Good del suceso, calificándola de "revoltosa" y asegurando que había interferido en el operativo. También afirmó que la mujer había atropellado al agente que le disparó, una versión que no se aprecia en ninguno de los videos difundidos hasta ahora.

La postura de Trump fue respaldada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien afirmó que el agente actuó "en defensa propia" y que se encontraba estable y fuera del hospital.

Estas afirmaciones fueron rechazadas por autoridades estatales y locales. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, calificó la versión de la Administración como "basura".

Escalada del conflicto entre Minnesota y la Casa Blanca

La muerte de Good a manos de ICE ha reavivado la tensa relación entre el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz —excandidato a la vicepresidencia en 2024—, y el presidente Trump.

Ambos mantienen desde hace meses una confrontación por la presencia de agentes federales en el estado, una situación que Walz ha llegado a calificar como un "acto de guerra".

La tensión se ha visto agravada por la política de la Administración Trump hacia la comunidad somalí, la más numerosa del estado, con cerca de 84,000 personas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses o residentes legales.

El Gobierno federal ha eliminado protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos somalíes y ha vinculado a la comunidad con investigaciones por fraude. Walz ha rechazado estas acusaciones, calificándolas de "viles" y discriminatorias, y ha advertido que estas medidas estigmatizan a comunidades enteras.

El gobernador también ha denunciado las operaciones federales como un "espectáculo mediático" y ha pedido respeto a las jurisdicciones locales, mientras que Trump ha intensificado su retórica contra el estado y su liderazgo, responsabilizándolos de problemas de inmigración y fraude.

Entre el segundo semestre de 2025 y enero de este año, ICE ha desplegado a más de 2,000 agentes en Minnesota y reportado más de 400 arrestos, según datos oficiales.