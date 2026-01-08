Mineápolis, otra vez foco de las protestas por la violencia policial en EE. UU.

La muerte de Renee Nicole Good revive el fantasma del caso George Floyd en Mineápolis. ( FUENTE EXTERNA )

Como entonces, vídeos que circulan en redes sociales parecen contradecir la versión oficial de los hechos, según la cual la fallecida, Renee Nicole Good, una mujer blanca de 37 años, habría puesto en peligro a los agentes al acosarlos con su vehículo.

Floyd, un afroamericano de 46 años, murió tras ser inmovilizado por un agente que mantuvo la rodilla sobre su cuello durante más de nueve minutos, mientras repetía que no podía respirar.

Un vídeo grabado por una testigo contradijo la versión policial inicial y desencadenó protestas en Mineápolis que posteriormente se extendieron a otras ciudades de Estados Unidos y de Europa. Te puede interesar Minnesota declara emergencia y alista Guardia Nacional tras la muerte de una mujer por ICE Renee Good, la mujer muerta por disparos de agentes migratorios, según The New York Times Las manifestaciones impulsaron cambios en la reglamentación sobre la actuación policial y consolidaron el movimiento Black Lives Matter, así como la lucha contra el racismo en las fuerzas de seguridad. La condena a 22 años y medio de prisión del agente que asesinó a Floyd, junto con penas menores para otros tres policías implicados en el arresto, convirtió el caso en un símbolo global de la lucha contra la violencia policial. Protestas contra el ICE La muerte de Good se produce ahora en un contexto distinto: las protestas contra las redadas migratorias que está llevando a cabo el ICE en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota. En estas operaciones, la agencia ha detenido ya a más de 1,000 migrantes, algunos procedentes de Ecuador, México y El Salvador, incluidos más de 150 arrestos el lunes, en la mayor acción migratoria registrada en lo que va del año.

El incidente recuerda a otro ocurrido en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años, también bajo el argumento de que intentó embestirlos con su vehículo. En octubre, un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

Lapor disparos de una agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos () durante un operativo contra la inmigración enha devuelto a esta ciudad al foco de laspor la, casi seis años después del caso