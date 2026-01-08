Nueva Jersey se suma a los estados que prohíben el uso de celulares en las escuelas

Nueva Jersey se unió este jueves a 20 estados en EE. UU. que han prohibido el uso de celulares en las escuelas públicas, tras la firma del gobernador Phil Murphy, un año después de que la propuesta iniciara su recorrido en la legislatura estatal.

"Con la firma del proyecto de ley, garantizamos que las escuelas sean un lugar para el aprendizaje y la participación, no pantallas que distraen y perjudican el rendimiento académico", dijo Murphy, que convirtió en ley la propuesta en una escuela secundaria, rodeado de estudiantes y maestros.

"Ojalá esta prohibición hubiera existido hace mucho tiempo", afirmó el demócrata, que el próximo 20 de enero termina su mandato de ocho años y que será sustituido por la gobernadora electa, Mikie Sherrill, que ha apoyado la nueva legislación.

Murphy recordó que los docentes han señalado que, sin el uso de celulares, los estudiantes están más concentrados, menos ansiosos, y que también socializan y ríen entre sí en los pasillos y en las aulas, "no a través de una pantalla".

"Al eliminar las distracciones innecesarias estamos transformando radicalmente los entornos de aprendizaje de nuestras escuelas y animando a nuestros niños a prestar más atención y a participar más activamente durante la jornada escolar. Esta es una política sensata que marcará una gran diferencia para nuestros niños", afirmó en un comunicado.

Requisitos de implementación

La nueva ley requiere que el Comisionado de Educación publique pautas para restringir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos con acceso a Internet por parte de los estudiantes durante el horario escolar regular, en un autobús escolar o durante eventos autorizados por la escuela.

También que las juntas de educación deberán adoptar políticas que se alineen con las pautas estatales para los grados desde kindergarten hasta el duodécimo.

Las políticas de la junta deben, entre otras disposiciones, prohibir el uso no académico de dispositivos personales con acceso a Internet en las instalaciones de la escuela durante el día escolar, con excepciones limitadas.

El comisionado de Educación, Kevin Dehmer indicó, por su parte, que investigaciones recientes han dejado claro que el acceso a los teléfonos celulares en las escuelas afecta tanto la salud mental de los estudiantes así como su rendimiento académico.

"Nuestras pautas serán prácticas, apropiadas para el desarrollo y equitativas, y ayudarán a los distritos a crear políticas que protejan la concentración y el bienestar de los estudiantes", afirmó.

Las investigaciones indican que limitar el uso del teléfono mejora los resultados de las pruebas, especialmente para los estudiantes con dificultades, y reduce los riesgos para la salud mental relacionados con el uso excesivo de las redes sociales, destaca además el comunicado.

Alabama, Carolina del Sur, Dakota, Misuri, Alaska, Arkansas, Nueva York, Florida, California, Virginia, Washington DC, Islas Vírgenes, Indiana, Kentucky, Luisiana, Nebraska, New Hampshire, Oregon, Tenesí y Texas han implementado prohibiciones al uso del celular en las escuelas.