Trump confirma que EE. UU. planea una presencia prolongada en Venezuela y habla de posible visita

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría viajar a Venezuela en el futuro, al considerar que "en algún momento será seguro", mientras su Gobierno mantiene planes de supervisión directa del país por un período prolongado, en el marco del proceso de reconstrucción de su sector petrolero.

Durante una extensa entrevista concedida al The New York Times en el Despacho Oval, Trump afirmó que Estados Unidos espera permanecer "mucho más tiempo" del inicialmente previsto al frente de la supervisión política y económica de Venezuela.

El mandatario indicó que el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, integrada por exleales del ahora encarcelado Nicolás Maduro, está cooperando plenamente con Washington.

"Nos están dando todo lo que consideramos necesario", dijo Trump, al ser consultado sobre la relación con las nuevas autoridades venezolanas. Al referirse al tiempo que durará la supervisión estadounidense, evitó ofrecer un plazo concreto y respondió que "solo el tiempo lo dirá".

Relaciones y operaciones con autoridades venezolanas

El presidente aseguró que su administración reconstruirá el sector energético venezolano con un enfoque económico favorable para Estados Unidos.

"Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente", afirmó, al tiempo que reconoció que la recuperación de la industria petrolera tomará años.

Las declaraciones se produjeron horas después de que funcionarios de la administración anunciaron que Estados Unidos planea asumir de forma efectiva el control de la venta del petróleo venezolano por tiempo indefinido. Ese esquema forma parte de un plan de tres fases presentado por el secretario de Estado, Marco Rubio, a miembros del Congreso.

Trump también destacó el operativo que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y afirmó que siguió de cerca el entrenamiento de las fuerzas involucradas, incluyendo la construcción de una réplica a escala real del complejo presidencial en una instalación militar en Kentucky.

En la entrevista, comparó esa operación con intervenciones fallidas de administraciones anteriores.

El mandatario indicó que Estados Unidos ya comenzó a generar ingresos al acceder a petróleo venezolano que había estado bajo sanciones. Recordó que su Gobierno anunció que obtendría entre 30 y 50 millones de barriles de crudo pesado, aunque no precisó un calendario para ese proceso.

Trump evitó explicar por qué reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela en lugar de respaldar a la líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz tras encabezar la campaña electoral contra Maduro en 2024.

Tampoco confirmó si ha sostenido conversaciones directas con Rodríguez, aunque señaló que Rubio mantiene contacto frecuente con ella.

El presidente estadounidense no asumió compromisos sobre la celebración de elecciones en Venezuela ni aclaró bajo qué circunstancias consideraría el despliegue de tropas estadounidenses en el país.

"No me gustaría decirles eso", respondió cuando se le preguntó sobre una posible acción militar, aunque insistió en que las actuales autoridades venezolanas "están tratando a Estados Unidos con gran respeto".

Trump concluyó reiterando que, pese a las declaraciones públicas hostiles de antiguos aliados de Maduro, existe cooperación con Washington, y recordó que la nacionalización del sector petrolero venezolano privó en el pasado a empresas estadounidenses de sus activos en el país.