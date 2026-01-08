Trump dice que su país podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años

Trump justifica la supervisión de Venezuela con promesas de inversión y petróleo barato. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus enormes reservas durante años, e insistió en que el Gobierno interino del país —integrado por antiguos funcionarios leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro— no está "dando todo lo que consideramos necesario".

"Solo el tiempo lo dirá", respondió Trump en una entrevista con The New York Times al ser preguntado sobre cuánto tiempo su administración exigiría una supervisión directa de la nación sudamericana.

"La reconstruiremos de una manera muy rentable", declaró al diario. "Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente".

Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que funcionarios de su administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir de facto el control de la venta de petróleo venezolano de manera indefinida, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, expuso a miembros del Congreso.

Trump evitó responder a las preguntas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como nueva mandataria de Venezuela, en lugar de respaldar a la líder opositora María Corina Machado.

Se limitó a afirmar que "Marco habla con ella todo el tiempo" y añadió: "Les diré que estamos en constante comunicación con ella y con el gobierno".

Relaciones y comunicación con líderes regionales

El presidente estadounidense tampoco se comprometió a fijar una fecha para la posible celebración de elecciones en Venezuela.

Durante la entrevista, los periodistas del New York Times presenciaron cómo Trump hizo una pausa para atender una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien había amenazado previamente con atacar a su país por su papel como centro de distribución de cocaína.

Al atender la llamada, Trump invitó a los reporteros del Times a permanecer en el Despacho Oval para escuchar la conversación, con la condición de que su contenido no fuera grabado. En la sala se encontraban también el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Rubio, quienes se retiraron al finalizar la llamada.

Según el Times, la conversación con Petro, que se prolongó durante aproximadamente una hora, pareció disipar cualquier amenaza inmediata de una acción militar estadounidense. Trump indicó además que consideraba que la "decapitación" del régimen de Maduro había intimidado a otros líderes de la región, llevándolos a alinearse con Washington.



