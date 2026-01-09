Zohran Mamdani y la gobernadora de NY anuncian cuidado infantil gratis para niños menores de 2 años

La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani comparten con unos niños tras anunciar el financiamiento del cuidado infantil para niños de 2 años. ( FUENTE EXTERNA )

El cuidado infantil gratuito, una de las promesas clave del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, comenzó este jueves a dar sus primeros pasos con el apoyo de la gobernadora del estado, Kathy Hochul, que anunció que el Estado financiará totalmente el nuevo programa durante sus primeros dos años.

Aunque Hochul respaldó la propuesta, no estaba de acuerdo con la idea de Mamdani de pagar el cuidado infantil y los autobuses gratis aumentando los impuestos a corporaciones y millonarios.

No obstante, en un anuncio conjunto de los demócratas, la gobernadora, que este año busca la reelección, se comprometió a financiar el '2Care' durante dos años.

Así será el financiamiento

Durante el primer año, se centrará en las áreas con mayores necesidades seleccionadas por la ciudad y se expandirá progresivamente hasta atender a todas las familias interesadas en el cuarto año.

Además, la gobernadora colaborará con Mamdani, quien asumió el cargo el 1 de enero, para fortalecer y mejorar el programa '3K', que ofrece educación y cuidado infantil a niños de 3 años y que comenzó bajo la administración del alcalde Bill de Blasio.

El objetivo es garantizar que el programa cumpla su promesa de acceso universal.

Hochul incluirá sus planes para la infancia en su mensaje anual sobre el estado.

Anticipó que se invertirán unos 1,700 millones de dólares en estos programas, que incluyen: expandir el 'Pre-K universal' (para niños de cuatro años), crear una red de guarderías comunitarias y ampliar los subsidios para ayudar a las familias de bajos ingresos a acceder al cuidado infantil.

"Hay algo en lo que todas las familias de Nueva York están de acuerdo: el costo del cuidado infantil es simplemente demasiado alto", dijo Hochul, quien ha recordado que como madre conoce bien este tema.

"Me enorgullece colaborar con Mamdani y los líderes de todo el estado para hacer del cuidado infantil una realidad, convirtiendo esa base en una hoja de ruta concreta que transformará la vida de los padres trabajadores y los niños de todo el estado", afirmó.

Por su parte, Mamdani dijo que el anuncio de hoy es una victoria y recordó que en los últimos 14 meses nació un movimiento "para luchar por una ciudad donde cada neoyorquino pudiera permitirse una vida digna y cada familia pudiera criar a sus hijos".

"Esta victoria representa mucho más que un triunfo de la colaboración entre el gobierno municipal y estatal: es una prueba de que cuando los neoyorquinos nos unimos, podemos transformar la forma en que el gobierno sirve a las familias trabajadoras", señaló el social demócrata, de 34 años.

En un aparte con los medios, indicó que espera que el programa cubra a unos 2.000 niños este otoño y que luego continúe expandiéndose hasta convertirse en un programa universal. Añadió que la ciudad colaborará con proveedores de atención domiciliaria para implementar el plan, indicó el canal 4 de NBC. EFE