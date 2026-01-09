La sequía en California provocó severos incendios forestales a principios de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

California se encuentra libre de sequía por primera vez en 25 años tras experimentar la temporada navideña más lluviosa en décadas, un respiro histórico para un estado que en los últimos años enfrentó dos de sus peores estiajes y los peores incendios de su historia.

La capacidad actual de los embalses en todo el sistema hace que siete de los doce principales embalses estatales alcancen el 75 % o más de su capacidad, según los indicadores del Departamento de Recursos Hídricos de California.

Aunque el Estado Dorado experimentó inviernos extremadamente húmedos en 2022 y 2023 que lo sacaron del estado de sequía, el sur de California tuvo uno de los períodos más secos registrados en el otoño e invierno de 2024, lo que provocó la devastación posterior de los devastadores incendios de Los Ángeles en enero del año pasado.

La última sequía que asoló California duró más de 1,300 días, desde febrero de 2020 hasta octubre de 2023, momento en el que solo el 0.7 % del estado permaneció más seco de los normal, según datos de Los Angeles Times.

Consecuencias de los incendios en Los Ángeles

Las fuertes lluvias que azotaron el estado durante las navidades pasadas han disminuido el riesgo y el temor de que se repitan los devastadores incendios en el condado de Los Ángeles a principios del año pasado.

La ola de incendios, que comenzó el 7 de enero de 2025 y tardó más de tres semanas en apagarse por completo, dejó al menos 31 muertos, 150,000 evacuados, más de 16,000 estructuras destruidas, y pasará a la historia de EE. UU. como uno de los desastres naturales más costosos.