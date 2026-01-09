Un video no muestra a Donald Trump burlándose de María Corina Machado

El presidente de EE. UU., Donald Trump, durante una conferencia de prensa. ( EFE )

Es falso que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparezca en un video burlándose de la líder venezolana María Corina Machado, a pesar de que así lo aseguran usuarios en redes sociales. El clip fue sacado de contexto y corresponde a un discurso en el que el mandatario hace un gesto de burla mientras habla de las deportistas trans.

Perfiles en Facebook y X comparten una secuencia en la que Trump hace muecas y simula levantar una barra de peso, junto a un mensaje en el que se afirma que él se está burlando de Machado "por debilucha".

Según los usuarios que comparten la secuencia, Trump dijo lo siguiente: "Ella (Machado) me dijo: 'Yo soy muy fuerte, indoblegable, quiero ser presidenta de Venezuela, pídeme lo que quieras y te lo doy. Le dije NO! TU NO TIENES RANKING (sic)'".

"Ahí tienen a su héroe los venezolanos", comenta un internauta en una de las publicaciones.

HECHOS: El video fue sacado de contexto, como lo demuestra una búsqueda inversa de imagen que localiza el clip original, correspondiente a un discurso en el que el presidente hace un gesto de burla mientras habla de la diferencia de rendimiento entre los atletas cis y trans en disciplinas como la halterofilia. Además, no hay registro de las declaraciones que los internautas le atribuyen a Trump, según distintos rastreos.

Un video sacado de contexto

En primer lugar, una búsqueda inversa encontró en Getty Images una foto de Trump que coincide con el fotograma del segundo 0:04 del video viral y que, según la descripción, fue tomada durante un discurso que el mandatario ofreció ante senadores republicanos el 6 de enero en el Centro Kennedy de Washington.

A partir de esta información, una búsqueda en el canal de YouTube de la Casa Blanca localizó el video completo de la intervención de Trump, cuya duración es de aproximadamente 84 minutos.

Entre los minutos 28:43 y 28:55 de dicha grabación aparece el mismo clip que comparten los usuarios en redes sociales, pero este no tiene relación con la líder venezolana, quien, de hecho, no es mencionada por Trump en ningún punto del discurso.

El gesto que se hizo viral corresponde a un momento en el que el mandatario se refiere a las políticas que permiten la participación de atletas trans en competencias deportivas femeninas.

Trump finge levantar una barra de peso mientras habla de la diferencia en el rendimiento de los atletas cis y trans en disciplinas como la halterofilia, el boxeo y otras competencias deportivas.

"Mi esposa odia que haga esto", confiesa el presidente antes de empezar su actuación.

Por otro lado, no existe registro, ni en las redes sociales de Trump ni en medios de comunicación fiables, de declaraciones en las que este afirme que Machado le dijo que era "indoblegable" y que "quería la presidencia de Venezuela".

El video viral circula días después de que Trump afirmara en una rueda de prensa por la captura de Nicolás Maduro que "sería muy difícil" para Machado liderar Venezuela porque no tiene "apoyo ni respeto dentro del país", según informó la Agencia EFE.

"Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario", explicó Trump sobre la líder opositora.

En definitiva, es falso que Trump aparezca en un video burlándose de la opositora venezolana María Corina Machado. Las imágenes que circulan en línea corresponden a un momento en el que Trump habla de las atletas trans, como lo confirman distintas búsquedas en línea.