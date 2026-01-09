Juez bloquea congelamiento de fondos sociales de Trump a cinco estados demócratas

El presidente estadounidense, Donald Trump, habla con la prensa antes de salir de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 9 de enero de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez federal de Nueva York bloqueó este viernes de forma temporal a la Administración del presidente, Donald Trump, la medida con la que congelaba 10,000 millones de dólares de fondos federales destinados a programas infantiles y servicios sociales en cinco estados gobernados por demócratas.

El juez Arun Subramanian de Nueva York fue quien dictaminó que el Gobierno debe liberar los fondos de tres programas claves que serían retenidos durante al menos dos semanas en Illinois, Colorado, California, Nueva York y Minnesota, de acuerdo con medios estadounidenses.

El magistrado consideró que el congelamiento de los programas podría provocar "efectos devastadores" en el cuidado infantil, así como el acceso a servicios básicos a familias vulnerables de los cinco estados implicados.

Impacto del congelamiento de fondos en programas sociales

La demanda señala que los estados recibieron los días 5 y 6 de enero notificaciones de una pausa inmediata en el financiamiento de programas que asisten a familias de bajos ingresos y personas con discapacidad, incluidos unos 7,300 millones de dólares del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y otros 2.400 millones del Fondo para el Cuidado y Desarrollo Infantil.

La Administración Trump trata de justificar el recorte de fondos diciendo que se han detectado irregularidades en programas de asistencia social en Minnesota, aunque no ha presentado pruebas de fraudes similares en los otros estados afectados.

En la audiencia de este viernes, los fiscales de cada estado coincidieron en que el bloqueo de fondos ya está provocando retrasos millonarios y podría afectar la alimentación y el acceso a otros servicios de uso cotidiano a muchas personas.