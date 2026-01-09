Fuerzas de Estados Unidos interceptan otro petrolero en el Caribe

ARCHIVO/ Imagen publicada en la cuenta oficial de X del Comando Europeo de los Estados Unidos en la que confirman la interceptación del "Marinera", antes conocido como "Bella 1", un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución. ( EFE )

Fuerzas conjuntas de Estados Unidos interceptaron este viernes el petrolero Olina en el Caribe, en una acción coordinada entre el Departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS), informó el Comando Sur.

La operación, que se realizó antes del amanecer, contó con la participación de marines de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, que despegaron desde el portaaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje.

Detalles de la operación

En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un "mensaje claro" de que "no existe refugio seguro para los criminales", en el marco de los esfuerzos del Gobierno para combatir "actividades ilegales transnacionales" en el hemisferio occidental.

Las autoridades no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia.

