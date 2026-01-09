Diplomáticos de EE. UU. viajan a Caracas para estudiar reapertura de embajada
John McNamara, encargado de negocios en Colombia, lidera la evaluación para la posible reanudación de operaciones en la embajada
Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el viernes a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, informó un funcionario bajo anonimato.
John McNamara, el encargado de negocios estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal "viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial de una posible reanudación gradual de las operaciones", dijo esa fuente.
- Estados Unidos cerró su embajada en Caracas y los diplomáticos se marcharon en marzo de 2019, poco después de que Washington y varios de sus aliados europeos y latinoamericanos declararan ilegítimo a Maduro tras unas elecciones que, según observadores, estuvieron plagadas de irregularidades.
Cierre de la embajada y contexto político
El 3 de enero, el presidente Donald Trump ordenó un ataque en Caracas en el que fuerzas estadounidenses derrocaron a Maduro y lo sacaron del país, junto a su esposa. Ambos enfrentan cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
Los diplomáticos consultados señalan que Estados Unidos aún no ha tomado una decisión formal de reabrir la embajada, a la espera de resolver cuestiones logísticas, pero que se está preparando para hacerlo en cuanto Trump dé luz verde.
Con el cierre de su legación en Caracas, Estados Unidos ha llevado a cabo sus operaciones para Venezuela desde la embajada en la vecina Colombia, aunque tampoco cuenta con un embajador plenipotenciario en Bogotá.