Trasladan a Alligator Alcatraz a migrante haitiano detenido en Puerto Rico cuando acudía a hospital
El caso de Albeto Pierre y la política migratoria de Trump
"Es una situación muy triste. Él no está bien de salud y ha dejado sola a su mujer, con ocho meses de embarazo. Llegó aquí pidiendo auxilio y huyendo de las bandas en Haití. Estamos haciendo todo lo posible para traerlo de regreso a Puerto Rico", afirmó este jueves a EFELeonard Prophil, líder comunitario y portavoz de la comunidad haitiana en la isla.
Pierre residía en Puerto Rico desde 2022. Es padre de un niño de un año, ciudadano estadounidense, y pareja consensual de una mujer dominicana, residente permanente legal, que se encuentra embarazada de su segundo hijo.
"Los migrantes que vienen aquí vienen a trabajar, no a hacer nada malo. Deportar a alguien a Haití es como enviarlo a una ejecución. Es horrible", sostuvo Prophil, quien añadió que alrededor de 700 haitianoshan sido detenidos en Puerto Rico desde el inicio de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Denuncias de ACLU
A pesar de que no representa riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, y de que carece de antecedentes penales, Pierre fue arrestado el 24 de diciembre de 2025 cerca de la clínica Health Pro-Med, en la avenida Borinquen.
La Unión Americana de Libertades Civiles(ACLU, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico reclamó la semana pasada su liberación y denunció condiciones de detención infrahumanas en distintos centros migratorios, incluyendo deficiencias sanitarias y la falta de servicios esenciales que ponen en riesgo la integridad física y la salud de las personas detenidas.
- La legislación federal contempla supuestos específicos de detención obligatoria
Asimismo, la ACLU presentó una petición de habeas corpus de emergenciaante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en representación de Pierre, tras su arresto por agentes federales la víspera de Navidad en Barrio Obrero, en Santurce (San Juan).
La mayoría de los migrantes haitianos y dominicanos que llegan a Puerto Rico cruzan el mar Caribe desde la isla de La Españolaen embarcaciones precarias conocidas como "yolas", arriesgando su vida en busca de un futuro con mejores oportunidades.