Trasladan a Alligator Alcatraz a migrante haitiano detenido en Puerto Rico cuando acudía a hospital

Florida. "Es una situación muy triste. Él no está bien de salud y ha dejado sola a su mujer, con ocho meses de embarazo. Llegó aquí pidiendo auxilio y huyendo de las bandas en Haití. Estamos haciendo todo lo posible para traerlo de regreso a Puerto Rico", afirmó este jueves a EFE

Leonard Prophil, líder comunitario y portavoz de la comunidad haitiana en la isla. Pierre residía en Puerto Rico desde 2022

un año

residente permanente legal, que se encuentra embarazada de su segundo hijo. RELACIONADAS Piden liberar a haitiano detenido en Puerto Rico al ir al médico con su mujer embarazada "Los migrantes que vienen aquí vienen a trabajar, no a hacer nada malo. Deportar a alguien a Haití es como enviarlo a una ejecución. Es horrible", sostuvo Prophil, quien añadió que alrededor de 700 haitianos

Donald Trump. Denuncias de ACLU A pesar de que no representa riesgo de fuga ni peligro para la comunidad

carece de antecedentes penales

24 de diciembre de 2025

Health Pro-Med

Borinquen. La Unión Americana de Libertades Civiles

ACLU

condiciones de detención infrahumanas en distintos centros migratorios, incluyendo deficiencias sanitarias y la falta de servicios esenciales que ponen en riesgo la integridad física y la salud de las personas detenidas. La legislación federal contempla supuestos específicos de detención obligatoria

Estatus de Protección Temporal (TPS)

autorización de empleo. Asimismo, la ACLU presentó una petición de habeas corpus de emergencia

Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico

Barrio Obrero

Santurce (San Juan). La mayoría de los migrantes haitianos y dominicanos que llegan a Puerto Rico cruzan el mar Caribe desde la isla de La Española

"yolas", arriesgando su vida en busca de un futuro con mejores oportunidades.

