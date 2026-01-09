Trump insiste que petroleras invertirán 100,000 millones de dólares en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este viernes en que compañías petroleras estadounidenses invertirán unos 100,000 millones de dólares para revitalizar la industria petrolera del país suramericano.

Así lo detalló el mandatario desde la Casa Blanca, tras una mesa redonda con ejecutivos de las principales empresas energéticas estadounidenses, incluyendo Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips o la española Repsol.

"Van a invertir su dinero, no el de nuestro Gobierno, no lo necesitan, pero sí nuestra protección", señaló el republicano, y agregó que Washington proveerá "seguridad gubernamental" a las compañías.

Pese a la reunión en la Casa Blanca, los pesos pesados de la industria petrolera en EE. UU. se han mostrado escépticos ante la posibilidad de invertir en el país suramericano, debido a la incertidumbre sobre su futuro político, el recuerdo de un pasado de políticas de nacionalización de activos extranjeros y el bajo precio del barril, según han informado medios estadounidenses.

Trump añadió que su Gobierno controlará qué compañías podrán entrar a Venezuela.

Reservas de crudo en Venezuela

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, unos 303,000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total global. La mayor parte se encuentra en la Faja del Orinoco, en forma de crudo extrapesado que requiere tecnología avanzada y grandes inversiones para ser explotado.

Washington impuso sanciones a la industria petrolera venezolana en 2019, durante el primer mandato de Trump, como parte de su campaña de presión para sacar a Nicolás Maduro del poder.

Chevron es la única petrolera estadounidense que aún mantiene operaciones en Venezuela y a la que el Departamento del Tesoro (OFAC) ha concedido una licencia para poder importar crudo.

El gigante petrolero aceptó en 2007 permanecer en el país, después de que el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizara los últimos yacimientos operados por el sector privado, obligando a las grandes compañías extranjeras a aceptar un control mayoritario del Estado, a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA), o abandonar el país.

Las empresas mixtas de Chevron y PDVSA en Venezuela aportan alrededor del 27 % de la producción nacional, unos 242,000 barriles diarios.