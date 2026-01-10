Miles protestan en Estados Unidos tras muerte de mujer en redada del ICE

01/08/2026. Un manifestante sostiene un cartel contra el ICE durante una protesta en respuesta al tiroteo y asesinato de Renee Nicole Good por parte de un agente del ICE en Minneapolis, Nueva York, EE. UU. ( EFE/OLGA FEDOROVA )

Miles de personas marcharon este sábado por las calles de las principales ciudades de Estados Unidos en rechazo a la política migratoria de la Administración de Donald Trump, tras la muerte de una mujer estadounidense que recibió varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis.

"El ICE mata. Son fascistas. Son asesinos. Han invadido nuestra ciudad", gritaron manifestantes en una concentración en Mineápolis, donde una multitud se reunió en un parque cercano al lugar donde el agente, identificado como Jonathan Ross, disparó a Renee Good, de 37 años, en medio de una redada.

En el cuarto día consecutivo de protestas por el hecho, vecinos de la ciudad salieron a las calles con imágenes de la víctima, pancartas contra Trump y carteles que exigían el cese de las operaciones de los agentes federales.

"Estamos aquí para protestar por el abuso contra los derechos humanos que está cometiendo este Gobierno, por el trato inhumano hacia las personas y por el asesinato de Renee Good", declaró a EFE Kelly Joyce, vecina de Mineápolis de 65 años.

Te puede interesar Mineápolis pide que funcionarios estatales investiguen muerte de mujer a manos del ICE

Protestas en respuesta a incidentes recientes

La convocatoria, organizada horas después de conocerse el suceso, tomó mayor fuerza tras otro incidente ocurrido el jueves 8 de enero: un día después del caso en Mineápolis, dos ciudadanos venezolanos resultaron heridos tras recibir disparos de un agente federal en Portland, estado de Oregón.

"Queremos justicia y respeto. Que esta administración abandone su retórica contra los inmigrantes. No somos delincuentes. El color de nuestra piel o hablar español no significa que lo seamos", afirmó Daniel, de 45 años, residente de la ciudad y de origen mexicano.

En primera fila, Ayanna y Maggie, de 16 y 17 años, estudiantes de un instituto cercano al lugar del incidente, denunciaron "la injusticia" de la muerte de Good y pidieron "justicia para sus vecinos" inmigrantes.

"La presencia del ICE en la ciudad está haciendo las calles menos seguras. Queremos que se vayan y que se haga justicia", declaró Ayanna.

Más de 1,000 convocatorias en todo el país

Además de la concentración en Mineápolis, se organizaron más de 1,000 protestas en todo el país bajo el lema "ICE out for Good" ("Fuera ICE para siempre"), en honor a la víctima.

En Nueva York, la manifestación unió la condena a los agentes federales con el rechazo a la política expansionista de Trump y a las muertes relacionadas con la campaña contra el narcotráfico en el Caribe.

"¡No a las guerras! ¡No a los reyes! ¡No al ICE!", corearon los participantes.

En Washington, manifestantes se concentraron frente a la Casa Blanca para exigir el fin de los ataques contra los inmigrantes y repudiar la violencia ejercida en los últimos días por agentes federales.

"Esto es solidaridad, porque las personas decentes creemos en los seres humanos. Creemos en la diversidad y en nuestros vecinos inmigrantes. Por eso la gente se está levantando", expresó Joyce, en referencia al apoyo recibido en todo el país.

Protestas pacíficas y declaraciones de autoridades

Las concentraciones se desarrollaron con orden en la mayoría de las ciudades, sin incidentes significativos.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, pidió este sábado mantener las protestas pacíficas y "no morder el anzuelo" de Trump, al considerar que el expresidente busca que "agitadores se apoderen de la multitud para provocar lesiones o daños a la propiedad".

Frey afirmó que "la mayoría de la gente lo ha hecho bien" en las protestas, y sostuvo que Mineápolis es una "ciudad segura" que no responderá con "más caos".

Las tensiones entre el Gobierno de Trump y las autoridades estatales y locales se agravaron después de que el FBI negara el acceso a las pruebas del caso a agencias del estado de Minnesota, según denunciaron el alcalde y el gobernador Tim Walz.

El Departamento de Seguridad Nacional advirtió este sábado, a través de la red social X, contra agresiones a los agentes federales: "Un recordatorio: si ponen un dedo encima de un oficial o agente federal, afrontarán todo el peso de la ley."

Leer más Agentes de ICE disparan y hieren a dos personas en Portland