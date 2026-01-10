Trump insta a los presos liberados en Venezuela a no olvidar la intervención de Estados Unidos

El presidente norteamericano, Donald Trump, instó a los presos políticos liberados en Venezuela a no olvidar la intervención de Estados Unidos en ese país y advirtió que si lo hacen "no será bueno para ellos".

"Venezuela ha empezado el proceso, A LO GRANDE, de liberar a sus presos políticos. ¡Gracias! Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos llegara e hiciera lo que tenía que hacerse", dijo Trump en Truth Social.

"¡ESPERO QUE NUNCA LO OLVIDEN! Si lo hacen, no será bueno para ellos", agregó el mandatario.

En un mensaje previo, Trump afirmó que está haciendo "Venezuela rica y segura de nuevo", aseguró "amar al pueblo venezolano" y envió "felicitaciones y gracias a toda aquella gente que está haciendo esto posible".

Protección a ventas de petróleo

Ese mismo día, Trump firmó una orden ejecutiva para proteger en Estados Unidos los ingresos por ventas de petróleo venezolano, con el objetivo de garantizar que esos fondos no se utilicen en procedimientos judiciales que, según la Casa Blanca, podrían debilitar los esfuerzos estadounidenses por la estabilidad política y económica de Venezuela.

Trump también ofreció protección a grandes petroleras para que inviertan 100,000 millones de dólares en la industria energética venezolana, en medio de negociaciones para reactivar la producción de crudo tras años de sanciones y deterioro de la infraestructura.

Mientras tanto, el Departamento de Estado alertó a los ciudadanos estadounidenses sobre la presencia de milicias armadas en Venezuela que, según advirtió, buscan a estadounidenses o evidencias de "apoyo a EE. UU." e instó a sus ciudadanos a salir "inmediatamente" debido a una situación que calificó de "fluida".

El jueves 8 de enero de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que sería liberado un "número importante de personas", entre venezolanos y extranjeros, sin precisar cifras ni condiciones.

Familiares, activistas, ONG y opositores denunciaron que las excarcelaciones han sido a cuentagotas y que se han liberado entre 15 y 22 personas, frente a las más de 800 que, según la ONG Foro Penal, continúan detenidas por motivos políticos desde la crisis poselectoral de 2024.

