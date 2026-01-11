Trump considera acciones militares contra Irán en medio de las protestas, según medios

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera nuevas acciones militares contra Irán y ha sostenido conversaciones preliminares sobre ellas ante las crecientes protestas en el país que han dejado cientos de muertos, según han expresado funcionarios estadounidenses a varios medios.

El mandatario ha tenido charlas preliminares sobre múltiples opciones para atacar Irán, incluyendo bombardeos, pero aún no ha decidido algo definitivo, según los oficiales anónimos citados por Axios, The New York Times, The Wall Street Journal y el Washington Post.

"Todas las opciones están sobre la mesa para el presidente Trump, pero ninguna decisión se ha hecho", indicó uno de los funcionarios a Axios.

Otro apuntó al mismo medio que las discusiones incluyen ataques militares, pero la mayoría de las alternativas presentadas hasta ahora "no son cinéticas", acciones militares que usan la fuerza física de un proyectil sin necesidad de explotar.

Las discusiones militares continuarían esta semana, según tres funcionarios citados por el Washington Post, que detallan que el Pentágono podría intervenir con opciones letales o no letales, como ciberataques para impedir que Irán limite el acceso a internet a los manifestantes, como ha ocurrido hasta ahora.

Pese a la indecisión de Trump, el mandatario "está considerando seriamente los ataques", que apuntarían a objetivos no militares en Teherán, la capital iraní, reportó The New York Times.

La posibilidad de agresiones estadounidenses trasciende horas después de una publicación de Trump en Truth Social en la que ofreció este sábado la "ayuda" de su Gobierno para la "libertad" de Irán en medio de las protestas, que suman dos semanas en el país persa contra la gestión económica.

Antes, Trump ha advertido de una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes, pues al menos hay 192 muertos desde el 28 de diciembre, según informó este domingo la organización civil Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, Noruega.

Reacciones y advertencias tras posibles ataques

Nuevos bombardeos a Irán se sumarían a los de la 'Operación Martillo de Medianoche' de Estados Unidos sobre tres instalaciones nucleares de Irán en junio pasado, como respuesta a los ataques iraníes contra Israel, que bombardeó en primera instancia estos mismos sitios y asesinó a figuras de peso de la Guardia Republicana.

El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió este domingo de que, en caso de un ataque estadounidense sobre Irán, "tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos" de EE.UU e Israel en la región "serán objetivos legítimos".