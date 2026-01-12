×
Meta nombra a Dina Powell McCormick, exasesora de Trump, como su nueva presidenta

La nueva presidenta de Meta, Dina Powell, trabajará en la creación de alianzas estratégicas y en la gestión de inversiones multimillonarias

    Expandir imagen
    Meta nombra a Dina Powell McCormick, exasesora de Trump, como su nueva presidenta
    Dina Powell McCormick. (FUENTE EXTERNA)

    El gigante tecnológico Meta anunció este lunes que nombró a Dina Powell McCormick, exasesora de Donald Trump durante parte de su primer mandato, como presidenta y vicepresidenta de la empresa.

    Powell formaba parte de la junta directiva de Meta hasta el pasado diciembre, cuando renunció sin especificar el motivo, y estuvo "profundamente involucrada" a medida que la tecnológica aceleraba su búsqueda de inteligencia artificial (IA) y superinteligencia personal, según un comunicado.

    "La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento como presidenta y vicepresidenta de la empresa", anotó el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.

    Por su parte, Trump felicitó en Truth Social a McCormick, que se desempeñó como su asesora adjunta de Seguridad Nacional hasta 2018, y la definió como una persona "fantástica" y "talentosa" que "sirvió a la Administración Trump con fuerza y distinción".

    Rol estratégico en Meta

    Según el comunicado de Meta, Powell, de 52 años y originaria de Egipto, formará parte de su equipo directivo y ayudará a guiar la estrategia y la ejecución general de la empresa.

    Así, colaborará con los equipos de informática e infraestructura para garantizar que las inversiones multimillonarias de la empresa se ajusten a sus objetivos "y generen un impacto económico positivo en las comunidades" donde opera.

    Además, su papel como presidenta y vicepresidenta de la tecnológica "impulsará la creación de nuevas alianzas estratégicas de capital y la búsqueda de formas innovadoras de ampliar nuestra capacidad de inversión a largo plazo", incidió la compañía.

    Trayectoria de Dina Powell

    Powell trabajó durante 16 años en Goldman Sachs y en 2023 se unió a la firma de inversiones BDT & MSD Partners, y además trabajó para el Departamento de Estado durante la administración de George Bush.

