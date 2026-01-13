×
Artista dominicano es reconocido en el centenario de Hialeah

Eleazar Soriano Santana fue distinguido con un certificado que reconoce su trayectoria artístico-cultural en Estados Unidos

    Expandir imagen
    Artista dominicano es reconocido en el centenario de Hialeah
    El creador y artista de origen dominicano Eleazar Soriano Santana "Xtremee_Ghost". (FUENTE EXTERNA)

    El creador y artista de origen dominicano Eleazar Soriano Santana se convirtió en el único dominico-estadounidense galardonado en su área durante la celebración del centenario de la fundación de Hialeah, considerada la ciudad más latina de Estados Unidos, ubicada en Florida.

    Xtremee_Ghost, como se le conoce artísticamente, fue distinguido con un certificado que reconoce su trayectoria artístico-cultural en Estados Unidos y sus significativos aportes a la comunidad hispana.

    "La ciudad de Hialeah reconoce a Eleazar Soriano Santana por sus aportes y su impacto positivo en la comunidad", indica el certificado otorgado al artista, conocido, entre otros trabajos, por haber recreado en alta definición la serie Thundercats, que acumula más de un millón de reproducciones en YouTube.

    La distinción fue entregada en nombre de la alcaldesa de Hialeah, Jacqueline García Roves, por Raquel Goico Goris, jefa de su despacho, y fue recibida por la periodista Rose Mary Santana, madre del galardonado.

    Santana agradeció el reconocimiento en nombre de su hijo y señaló que "esta distinción no solo representa un logro para la República Dominicana y su diáspora, sino que también repercute positivamente en la comunidad hispana en Estados Unidos, donde estamos alcanzando logros excepcionales en la promoción del arte, la cultura y otras áreas importantes".

    Perfil del dominicano

    Soriano Santana se graduó con honores en Broward College, en Florida, donde se destacó como el diseñador del primer periódico digital de la universidad. Actualmente labora para Miami Dade College, institución en la que recibió el "Premio de Oro a la Excelencia" por su trabajo artístico durante el Mes de la Herencia de la Mujer.

    Asimismo, fue seleccionado como "Dominicano Destacado en el Exterior" por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex). El periódico MiamiDiario también lo reconoció como "Orgullo Latino", y recientemente recibió distinciones de Latin Business Network y de la Oficina de Supervisión de Elecciones del Condado de Miami-Dade.

    • Una de sus creaciones más recientes, inspirada en personajes del videojuego Overwatch con estética de los X-Men de la década de 1990, se volvió viral en redes sociales, donde ha captado la atención de jóvenes y adultos.
