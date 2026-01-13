Dinamarca confirma reunión mañana con Rubio sobre Groenlandia y con JD Vance de anfitrión

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ( EFE )

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, confirmó este martes que mañana se reunirá con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para tratar sobre el interés de Washington en el territorio autónomo danés de Groenlandia y que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ejercerá de anfitrión del encuentro.

Rubio había anunciado hace unos días que se entrevistaría con Rasmussen -que estará acompañado por la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt- esta semana, pero sin confirmar qué día se celebraría la reunión, que tendrá lugar en la Casa Blanca.

El anuncio de Rasmussen se produjo al término de una reunión del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés sobre la relación de Dinamarca con Estados Unidos, en la que también participó el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen.

"El contexto de la reunión (de mañana) es que queremos tratar toda esta discusión en una sala, donde nos podamos mirar a los ojos, por eso no tengo más comentarios", se limitó a decir Rasmussen, que rechazó contestar a preguntas de los medios.

Poulsen reveló que el próximo lunes viajará a Bruselas con Motzfeldt para entrevistarse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para discutir sobre la seguridad en el Ártico.

Seguridad nacional

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado en las últimas semanas de nuevo su interés en hacerse con Groenlandia por motivos de seguridad nacional, y aunque Washington apuesta por la diplomacia como primera vía, no descarta otros escenarios, como una operación militar.

Dinamarca y Groenlandia, cuyo Estatuto de autonomía reconoce el derecho de autodeterminación, han criticado las amenazas estadounidenses, a la vez que se han abierto a aumentar la cooperación con Washington.

El Gobierno groenlandés se mostró el lunes a favor de que la OTAN se encargue de la defensa de su territorio y resaltó que esta isla "es parte del Reino de Dinamarca".

Varios países europeos con Alemania y Reino Unido a la cabeza han empezado a estudiar la posibilidad de que la OTAN aumente su presencia en Groenlandia.

El presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, calificó también el lunes de "grave" la situación y señaló que mantiene un "dialogo continuo" con sus socios y aliados.

Nielsen hizo estas declaraciones a la televisión pública groenlandesa 'KNR' desde Nuuk antes de viajar a Copenhague, donde permanecerá hasta el próximo día 20 y donde se espera que se entreviste con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Los líderes de los cinco partidos políticos con representación en el Inatsisartut (Parlamento groenlandés) defendieron hace cuatro días en una declaración conjunta el derecho de los habitantes de esta isla ártica a decidir su futuro frente a las amenazas de Estados Unidos.

"El futuro de Groenlandia lo deben decidir los groenlandeses. La tarea del futuro de Groenlandia se hace en diálogo con su gente y en base a las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello", consta en el texto.