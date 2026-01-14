Gobernador de Texas asegura que un migrante atacó con su vehículo a agentes de ICE

Fotografía de archivo de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés). ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró este miércoles que un migrante atacó a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) con su vehículo, dejando a un oficial herido, en la ciudad de San Antonio.

El incidente, informó ICE en su cuenta de X, tuvo lugar el martes en el estacionamiento de un supermercado Walmart.

En un video publicado por la agencia en redes sociales, se ve como los agentes interceptan a un vehículo y bloquean su salida colocando un automóvil adelante y otro en la parte de atrás.

El conductor del vehículo intenta acelerar, pero se encuentra rodeado. Tres agentes se acercan a las puertas del vehículo, golpeando en las ventanas y le gritan que se baje del carro, apuntando además con pistolas.

Hacia el final del video se ve que el hombre sale del carro, se tira al suelo y es arrestado por los agentes. En las imágenes, sin embargo, no se ve al sujeto golpeando o atacando a los oficiales.

Según ICE, uno de los agentes involucrados resultó herido y posteriormente trasladado a un hospital. La policía de San Antonio indicó a EFE que no recibió llamadas de emergencia sobre este incidente.

Aumento de la violencia en operativos de ICE

Este suceso en Texas llega poco más de una semana después de que una mujer en Mineápolis, al norte del país, murió tras ser abaleada por un agente de ICE durante un operativo en la ciudad.

Durante el último año, desde que el presidente Donald Trump asumió el poder, EE.UU. ha visto un incremento en la violencia y el uso de fuerza letal por parte de agentes de ICE y otros cuerpos del Departamento de Seguridad Nacional en operativos de detención y deportación.

Esta violencia ocurre tanto en redadas en comunidades como dentro de centros de detención y en la respuesta a protestas contra las deportaciones.

El Gobierno Trump, por su parte, asegura que los agentes y la Administración se enfrenta a un repunte de "terrorismo doméstico", motivado por la oposición a las políticas anti inmigrantes de la Administración.