EE. UU. envía ayuda a 24,000 cubanos casi tres meses después del huracán Melissa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de EE. UU. comenzó este miércoles a enviar asistencia humanitaria por un valor de tres millones de dólares, como alimentos y productos del hogar, a 24,000 personas en Cuba casi tres meses después de los estragos que dejó en la isla el huracán Melissa, el ciclón más potente del Atlántico en 2025.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el despegue este miércoles de un avión con ayuda desde Miami a Holguín, mientras que otro saldrá el viernes de la misma urbe de Florida a Santiago de Cuba, cada uno con 525 paquetes de comida y 650 de higiene, y agua para 1,000 familias.

En tanto, otro buque comercial llegará a Santiago de Cuba dentro de las próximas semanas con el resto de la asistencia de Washington, que prometió un total de tres millones de dólares en apoyos para 6,000 familias o 24,000 personas en las regiones más afectadas por el ciclón: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

El Gobierno estadounidense aseguró que los envíos están diseñados para "alcanzar a los más necesitados, evadiendo la interferencia del régimen, y garantizando transparencia y rendición de cuentas".

"Estamos trabajando de cerca con la Iglesia católica para garantizar que la ayuda llegue al pueblo cubano directamente y sin interferencia del régimen", apuntó el Departamento de Estado en un comunicado.

Los apoyos incluyen arroz, fríjoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, cobijas y linternas.

Daños del huracán Melissa

El huracán Melissa, el tercero más intenso jamás registrado en el Atlántico, dejó más de 100 muertos en conjunto en Jamaica, Haití, República Dominicana y Panamá, además de ser el ciclón más potente de la temporada del Atlántico de 2025 tras tocar tierra en Jamaica como categoría 5 el 28 de octubre pasado.

El Gobierno cubano no informó de víctimas, pero reportó, según datos oficiales, daños en más de 90,000 viviendas, 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2,000 centros educativos, unas 100,000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

Ante el desastre, Estados Unidos prometió 37 millones de dólares a los países afectados, según la última actualización del Departamento de Estado, aunque en Cuba trabaja de forma directa con la asociación Catholic Relief Services, evitando la intervención del Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.