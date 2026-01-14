×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Interpol
Interpol

Interpol Panamá extradita a EE. UU. a hondureño y dominicano acusados de delitos graves

Los extranjeros, cuyas identidades no fueron reveladas, fueron aprehendidos por la Interpol el 16 de diciembre de 2025

    Expandir imagen
    Interpol Panamá extradita a EE. UU. a hondureño y dominicano acusados de delitos graves
    Interpol informó que el dominicano "enfrenta cargos por violación sexual infantil"
    (FUENTE EXTERNA)

    La Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Panamá informó este miércoles que extraditó a un hondureño y un dominicano a Estados Unidos, donde son requeridos por delitos como secuestro y agresión sexual.

    Los extranjeros, cuyas identidades no fueron reveladas, fueron aprehendidos por la Interpol el 16 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve a la capital panameña, tras la activación de notificaciones internacionales sobre ambos.

    De acuerdo con la información oficial panameña, el ciudadano hondureño "es requerido por el delito de secuestro" en Estados Unidos. 

    RELACIONADAS

    Cargos al dominicano 

    En tanto que el dominicano "enfrenta cargos por violación sexual infantil".

    "Ambos sujetos contaban con órdenes de detención vigentes y procesos de extradición en curso", señala un comunicado de la Policía Nacional de Panamá, sin dar más detalles.

    Leer más
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 