×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
María Corina Machado Trump
María Corina Machado Trump

Machado, tras la reunión en la Casa Blanca: "Contamos con Trump para la libertad de Venezuela"

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que Trump no ha cambiado su postura sobre la gobernabilidad de Machado en Venezuela

  • Europa Press - Twitter
Expandir imagen
Machado, tras la reunión en la Casa Blanca: Contamos con Trump para la libertad de Venezuela
La líder opositora venezolana, María Corina Machado (centro), saluda a senadores estadounidenses antes de una reunión con un grupo bipartidista de legisladores en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. (EFE)

La opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado este jueves que cuenta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "para la libertad de Venezuela", después de una reunión a puerta cerrada que han mantenido ambos en la Casa Blanca.

"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", ha declarado a su salida del encuentro con el dirigente estadounidense, momento en el que ha coincidido con varios de sus simpatizantes que se han acercado a las inmediaciones de la Casa Blanca para mostrarle su apoyo.

Por el momento, ni Machado ni Trump han dado detalles sobre el encuentro. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había insistido en que "hasta el momento" el presidente "no ha cambiado" su postura sobre que la opositora no puede gobernar Venezuela por falta de apoyo dentro del país latinoamericano.

RELACIONADAS
TEMAS -
  • Compartir por Twitter

La agencia de noticias privada líder en España.