ICE dispara en la pierna a una persona en Mineápolis durante intento de arresto

ICE justifica disparo contra un presunto indocumentado durante un arresto en Mineápolis. ( FUENTE EXTERNA )

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra una persona, hiriéndola en la pierna este miércoles en Mineápolis durante un intento de arresto, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

En un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el agente de ICE accionó su arma porque la persona, quien supuestamente era un inmigrante indocumentado, se resistió al arresto y habría "agredido violentamente" al oficial.

El hecho sucedió en el centro de Mineápolis, la misma ciudad de Minnesota donde una semana atrás Renée Good, estadounidense de 37 años, murió abatida por otro agente de ICE.

La Administración Trump justificó el nuevo incidente diciendo que la persona implicada habría utilizado una pala de nieve para atacar al agente, junto con otras dos personas, y que el oficial disparó "para defenderse ".

justificó el nuevo incidente diciendo que la persona implicada habría utilizado una para atacar al agente, junto con otras dos personas, y que el oficial disparó "para ".

Reacciones y contexto previo en la ciudad

De acuerdo con reportes de la televisión local, la persona herida es un hombre de nacionalidad venezolana, aunque este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades.

La escena del ataque se encuentra llena de manifestantes, quienes exigen identificar al agente de ICE que accionó su arma durante el operativo, y decenas de agentes federales están intentando acordonar el área.

El pasado 7 de enero, Good murió por disparos de un agente de ICE en la misma ciudad, provocando miles de manifestaciones a nivel nacional, así como tensando las relaciones entre las autoridades locales y el Gobierno del presidente Donald Trump, quien ha defendido abiertamente el actuar de los agentes.