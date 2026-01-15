×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
ICE
ICE

ICE dispara en la pierna a una persona en Mineápolis durante intento de arresto

El uso de fuerza letal de ICE profundiza el choque entre autoridades y manifestantes

    Expandir imagen
    ICE dispara en la pierna a una persona en Mineápolis durante intento de arresto
    ICE justifica disparo contra un presunto indocumentado durante un arresto en Mineápolis. (FUENTE EXTERNA)

    Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra una persona, hiriéndola en la pierna este miércoles en Mineápolis durante un intento de arresto, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

    En un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el agente de ICE accionó su arma porque la persona, quien supuestamente era un inmigrante indocumentado, se resistió al arresto y habría "agredido violentamente" al oficial.

    El hecho sucedió en el centro de Mineápolis, la misma ciudad de Minnesota donde una semana atrás Renée Good, estadounidense de 37 años, murió abatida por otro agente de ICE.

    • La Administración Trump justificó el nuevo incidente diciendo que la persona implicada habría utilizado una pala de nieve para atacar al agente, junto con otras dos personas, y que el oficial disparó "para defenderse".
    •  

    Reacciones y contexto previo en la ciudad

    De acuerdo con reportes de la televisión local, la persona herida es un hombre de nacionalidad venezolana, aunque este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades.

    RELACIONADAS

    La escena del ataque se encuentra llena de manifestantes, quienes exigen identificar al agente de ICE que accionó su arma durante el operativo, y decenas de agentes federales están intentando acordonar el área.

    El pasado 7 de enero, Good murió por disparos de un agente de ICE en la misma ciudad, provocando miles de manifestaciones a nivel nacional, así como tensando las relaciones entre las autoridades locales y el Gobierno del presidente Donald Trump, quien ha defendido abiertamente el actuar de los agentes.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 