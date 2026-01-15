×
incautación cocaína Caribe

EE. UU. incauta más de una tonelada de cocaína y detiene a cuatro personas en el Caribe

La patrulla antidrogas de 45 días también ayudó a disuadir migraciones ilegales en la región cercana a Haití

    EE. UU. incauta más de una tonelada de cocaína y detiene a cuatro personas en el Caribe
    Imagen ilustrativa. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades de Estados Unidos incautaron más de una tonelada de cocaína valorada en 18,4 millones de dólares durante una operación antidrogas en el Caribe y el océano Pacífico oriental, informó este jueves la Guardia Costera.

    El decomiso, a cargo del guardacostas Alert, se produjo en el Pasaje de los Vientos, donde agentes estadounidenses interceptaron una embarcación rápida utilizada para el tráfico de drogas y confiscaron 2,250 libras de cocaína (1,02 toneladas), además de siete libras de marihuana, valoradas en 7,000 dólares, y un arma de fuego.

    Los cuatro presuntos traficantes detenidos fueron entregados junto con la droga a las autoridades de Bahamas para su procesamiento. 

    Patrulla 

    La tripulación del guardacostas Alert de la Guardia Costera regresó este jueves a su puerto base en Cabo Cañaveral, tras completar una patrulla antidrogas de 45 días en el Pasaje de los Vientos, el Mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

    • La tripulación también apoyó la Operación Vigilant Sentry mientras patrullaba en el área de responsabilidad del Distrito Sureste de la Guardia Costera, y su presencia cerca de Haití ayudó a disuadir migraciones ilegales y peligrosas, detalló la Guardia Costera.
