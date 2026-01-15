Muere el músico dominicano Félix Rosario a bordo de un vuelo a Nueva Jersey

El cantautor dominicano Félix Rosario, conocido artísticamente como "Tu Negrito Consentido", falleció la noche de este miércoles mientras viajaba en un vuelo desde Santiago de los Caballeros con destino al aeropuerto internacional Newark Liberty, en el estado de Nueva Jersey, para recibir atención médica en Estados Unidos.

La información fue confirmada por el locutor y abogado Miguel de Jesús Rodríguez, amigo cercano del artista, quien explicó que Rosario había presentado complicaciones de salud en los días previos al viaje.

Según su relato, el compositor, conocido por temas como "El Gatico" y "Déjame Volver", experimentaba dolores en el pecho y había sido llevado a un centro médico y, convencido por su madre, decidió trasladarse a Estados Unidos para someterse a evaluaciones médicas más exhaustivas.

"Hace varios días Félix no se estaba sintiendo bien. Lamentablemente falleció durante el trayecto", expresó Rodríguez en un audio difundido la noche del miércoles.

"Un gran amigo"

De acuerdo con su testimonio, su esposa, Julissa Urbáez, y otros familiares aguardaban su llegada al aeropuerto de Newark alrededor de las siete de la noche. Ante la falta de comunicación, surgió la preocupación, hasta que una persona vinculada a la familia confirmó la trágica noticia.

Rodríguez definió a Rosario como un hombre solidario, entusiasta y de trato afable. "Hemos perdido un gran amigo y un gran hermano. Félix era una persona generosa, siempre sonriente, llena de sueños y proyectos. Apenas tenía 54 años", manifestó.

Indicó además que Rosario se encontraba entusiasmado con nuevas metas musicales y personales, y que recientemente había decidido establecerse por más tiempo en Estados Unidos junto a su esposa.

Sobre las causas del fallecimiento, aclaró que aún no existe un informe médico oficial, pero insistió en que el artista mostró signos de malestar en los días previos al viaje.

La familia evalúa actualmente los procedimientos a seguir en relación con los servicios fúnebres y una posible repatriación del cuerpo, información que será ofrecida más adelante.