Trump dice que María Corina Machado le "obsequió" su Premio Nobel de la Paz

Machado, quien ya dedicó el Nobel a Trump, busca compartir su reconocimiento con el presidente estadounidense

    Expandir imagen
    Trump dice que María Corina Machado le obsequió su Premio Nobel de la Paz
    El presidente Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, le "obsequió" su Premio Nobel de la Paz en el transcurso de su reunión privada en la Casa Blanca.

    Previamente, la líder de la oposición venezolana aseguró que durante la reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos le "presentó" la medalla del Premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado, dando a entender que se la ofreció.

    "Le presenté la medalla del premio Nobel de la Paz al presidente de los EE.UU.", dijo a medios en el exterior del Capitolio en Washington Machado, sin aclarar si le regaló la insigna a Trump ni si él se la quedó.

    Episodio histórico entre Bolívar y Lafayette

    Machado dice que le contó al mandatario un episodio que involucra al marqués de Lafayette, militar francés que se alistó en las filas del Ejército de las trece colonias en la guerra de independencia de Estados Unidos contra los ingleses, y a Simón Bolívar, el gran héroe de la independencia venezolana y otros países de Sudamérica.

    La política venezolana contó que "hace 200 años" Lafayette le regaló a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, comandante de los indedepentistas estadounidenses y a la postre primer presidente del país.

    "Bolívar desde entonces conservó esa medalla por el resto de su vida. De hecho, cuando uno ve sus retratos puede ver la medalla", explicó la líder opositora. 

    Interés de Trump en el Premio Nobel

    La activista y política, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó la pasada semana que "ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él", a lo que el Instituto Nobel noruego explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.

    Trump, quien ha mostrado interés en numerosas ocasiones sobre el premio Nobel, suele insistir en que ha puesto fin a ocho conflictos internacionales y en que este galardón debería concederse según el número de guerras resueltas. 

