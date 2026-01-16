El acusado de asesinar a Charlie Kirk pide recusar a la fiscalía por conflicto de interés

Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk, compareció ante el tribunal durante una audiencia en el Tribunal del Cuarto Distrito en Provo, Utah, EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Tyler Robinson, el presunto autor de la muerte del ultraconservador Charlie Kirk, solicitó este viernes ante un tribunal la retirada de la Fiscalía por un presunto conflicto de intereses en el caso.

La defensa de Robinson argumentó durante una comparecencia en un tribunal de Utah (EE. UU.) que uno de los hijos de uno de los fiscales estuvo presente en el evento donde Kirk fue asesinado y relató el suceso en un mensaje de texto a su padre.

"Existe una gran posibilidad de que, como cuestión legal, exista un conflicto de intereses", indicó el abogado defensor de Robinson, Richard Novak.

Este hecho "plantea serias preocupaciones sobre las decisiones pasadas y futuras de la Fiscalía en este caso", según documentos judiciales presentados por los abogados del presunto autor del crimen.

Acusaciones y cargos contra Tyler Robinson

Por su parte, el fiscal del condado de Utah, Jeffrey Gray, señaló que el riesgo de que tales emociones afecten la imparcialidad de un padre en funciones de fiscal es prácticamente inexistente, y tachó a la defensa de querer dilatar el caso con esta moción.

La Fiscalía del condado de Utah ha acusado a Robinson de homicidio agravado por asesinar al activista ultraconservador en el campus de la Universidad Utah Valley en Orem el pasado 10 de septiembre al que asistieron más de 3,000 personas.

Robinson se enfrenta a un total de siete cargos, que incluyen una acusación por disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves, en la que la Fiscalía alega además "factores agravantes" porque se cree que el acusado atacó a Kirk "basándose en su ideología política y que lo hizo a sabiendas de que había menores presentes" que presenciarían el homicidio.

A Robinson se le acusa también doblemente de obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle y por deshacerse de la ropa que llevaba puesta cuando disparó.

La Fiscalía ha dicho que pedirá la pena de muerte contra Robinson, que aún no presenta una declaración formal sobre su culpabilidad.