Trump va a indultar a exgobernadora de Puerto Rico convicta por corrupción, según medios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea indultar a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, convicta por un caso de corrupción relacionado con una donación durante su campaña electoral de 2020, según medios estadounidenses.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a Fox News que "todo este caso es un ejemplo de persecución política (...) que comenzó diez días después de que (Vázquez) respaldara al presidente Trump en 2020".

"Los documentos del indulto establecen que nunca hubo ningún elemento de un 'quid pro quo' y que su procesamiento tuvo motivaciones políticas", declaró también un oficial de la Casa Blanca a CBS News.

Indulto ya concedido

El supuesto indulto de quien fue la primera ejecutiva de la isla entre 2019 y 2021, ya estaría concedido y solo faltaría que se realizara un anuncio oficial.

Vázquez objetó la petición de cárcel de un año que solicitó la Fiscalía Federal, en Puerto Rico, y la vista de sentencia se ha pospuesto en varias ocasiones. Ahora está pautada para el próximo 29 de enero.

La exgobernadora se declaró en agosto culpable de aceptar promesas de aportaciones de un extranjero para su campaña política, en violación a la Ley federal de Campañas Electorales.

Consecuencias del caso

Vázquez, que se convirtió así en la primera exgobernante en ser convicta en la isla, aunque de un delito menos grave, está acusada junto a Julio Herrera Velutini, dueño de Bancrédito International Bank, y el exagente del FBI Mark Rossini, quienes también llegaron a un acuerdo de culpabilidad.

Antes de estos acuerdos de culpabilidad, los tres enfrentaban cargos por conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico, por los que podían haber sido condenados a un máximo de 20 años de prisión.

Según la acusación formal emitida en su momento, Herrera y Rossini supuestamente pagaron más de 300,000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña electoral de Vázquez de 2020.

A cambio, la exgobernadora despidió al comisionado de la agencia reguladora de instituciones financieras OCIF, que investigaba al banco de Herrera.