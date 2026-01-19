Trump invita a Modi a participar en la Junta de Paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó al primer ministro de la India, Narendra Modi. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó al primer ministro de la India, Narendra Modi, a formar parte de la Junta Ejecutiva que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza, según informó el embajador estadounidense en Nueva Delhi, Sergio Gor.

"Es un honor transmitir la invitación del presidente de Estados Unidos al primer ministro Modi para participar en la Junta de Paz, que traerá una paz duradera a Gaza", dijo anoche en un mensaje en la red social X el embajador Sergio Gor.

"Es un gran honor para mí invitarlo, como primer ministro de la República de la India, a unirse a mí en un esfuerzo históricamente crítico y magnífico para consolidar la paz en el Medio Oriente y, al mismo tiempo, embarcarse en un nuevo y audaz enfoque para resolver los conflictos globales", dice Trump a Modi en una carta, adjuntada y publicada por Gor en su mensaje.

"Nuestro esfuerzo reunirá a un distinguido grupo de naciones listas para asumir la noble responsabilidad de construir una PAZ DURADERA, un honor reservado para aquellos preparados para liderar con ejemplo e invertir brillantemente en un futuro seguro y próspero para las generaciones venideras", añadió el presidente estadounidense.

Composición de la Junta de Paz

La nueva Junta de Paz estará presidida por el propio Trump, que nombró a una Junta Ejecutiva formada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff.

También el yerno del presidente Jared Kushner; el ex primer ministro británico, Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y el presidente del Banco Mundial, el estadounidense de origen indio Ajay Banga.

Otras invitaciones

Además, el presidente estadounidense invitó a algunos países a que se unan al órgano como miembros fundadores con cartas o invitaciones a sus líderes.

Entre otros, el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; el de Egipto, Abdel Fattah al-Sissi; el rey de Jordania, Abdallá II y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, fueron invitados.

También el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que fue uno de los grandes valedores de la candidatura de Donald Trump al premio Nobel de la Paz.

Sharif y Modi pactaron el año pasado un alto el fuego entre la India y Pakistán en mayo, después de varios días de enfrentamientos armados que constituyeron la mayor escalada en décadas entre las dos potencias nucleares del Sur de Asia.

Donald Trump anunció primeramente aquel alto el fuego que contó con su mediación.