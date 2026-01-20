Puerto Rico está cerca de epidemia por influenza tras cinco semanas seguidas arriba de umbral

Las autoridades recordaron la necesidad del lavado de manos, la ventilación en los hogares, usar mascarilla en caso de tener síntomas de gripe y reducir el contacto con las personas vulnerables. ( EFE )

El secretario de Salud de Puerto Rico, Víctor Ramos, informó este martes que se reportaron 3,383 casos de influenza en la isla, en la semana del 4 al 10 de enero, la quinta semana seguida por encima del umbral epidémico, a una para que se determine una epidemia local.

Estos casos fueron unos 183 más que la semana anterior de 3,200, según detalla el documento Vigilancia de Influenza de Puerto Rico en la página web del Departamento de Salud.

"El llamado a la gente es que ya pasaron las Fiestas (de la Calle San Sebastián). Si de tres a cinco días tiene síntomas, no vaya a trabajar, no vaya a estudiar. Vaya al médico", exhortó Ramos en una rueda de prensa, según recogen medios locales.

Definición de epidemia de influenza

Una epidemia es un aumento repentino y superior al esperado en el número de casos de una enfermedad, en este caso la influenza.

Para decretar una epidemia de influenza, Puerto Rico debe estar por seis semanas consecutivas con un registro sobre el umbral epidémico.

La epidemia la decreta la gobernadora Jenniffer González en una orden ejecutiva.

El titular de Salud dijo además que se registraron 30 muertes adicionales por influenza en la isla a causa de este virus en la primera semana de 2026.

Otras dos muertes son investigadas por los profesionales sanitarios para ver si la causa también es esta enfermedad respiratoria.

Informe sobre la influenza H3N2

Ramos dijo además que la agencia espera que la próxima semana llegue un informe desde un laboratorio de Nueva York que certificaría si la influenza que afecta a Puerto Rico es la H3N2.

Este tipo comenzó en agosto en Inglaterra y afecta a unos 48 estados y jurisdicciones de Estados Unidos.

El titular comentó que siguen siendo los menos de 0 a 9 años el grupo más perjudicado con esta enfermedad, y que las regiones de Ponce, Caguas y Bayamón son con los de más casos.

Dijo además que se han reportado dos brotes de influenza en colegios privados, uno en el área metropolitana y otro en el oeste.

Los síntomas de la gripe incluyen fiebre o sensación de fiebre y escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, cansancio, así como vómitos o diarrea.