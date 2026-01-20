EE. UU. cita a altos cargos de Minnesota por presunta conspiración para obstruir a ICE

El Departamento de Justicia citó a cinco altos cargos del estado de Minnesota, entre ellos su gobernador, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, por una presunta conspiración para obstaculizar la labor de los agentes federales migratorios, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informaron varios medios este martes.

Además de Walz y Frey, a los que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó de "no saber que hacer" para detener las protestas desatadas contra la actuación de los agentes federales, Justicia también citó a Kaohly Her, la alcaldesa de St. Paul, la capital del estado; a la fiscal general de Minnesota, Keith Ellison; y a Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, donde se encuentra Mineápolis.

Acciones oficiales y citaciones en Minnesota

Esta medida supone un nuevo paso en la investigación del Departamento contra los dirigentes del estado, con los que la Administración de Trump está enfrentada por el rechazo de estos al despliegue de los agentes migratorios, que el mandatario ordenó sin su visto bueno.

Las citaciones se entregaron en el despacho de los funcionarios el mismo día que la fiscal general de EE. UU. Pam Bondi, llegó a Minnesota, según explicaron varias fuentes al medio CBS.

La investigación, que se dio a conocer este fin de semana, busca determinar si los funcionarios conspiraron para obstaculizar a los agentes federales en el ejercicio de sus funciones.

Reacciones y contexto de las protestas

La ley mencionada en el expediente es la misma que se utilizó contra algunos de los alborotadores que irrumpieron en el Capitolio el pasado 6 de enero de 2021, a los que Trump indultó el primer día de su segundo mandato, del que ahora se cumple un año.

Las autoridades locales y estatales protagonizan el último enfrentamiento con la Casa Blanca, en medio de las protestas que tienen lugar en Minnesota contra los agentes migratorios, en las que los manifestantes lanzaron fuegos artificiales contra los efectivos, quienes intentaron disuadirles con granadas aturdidoras y gases químicos.

Pese a que la decisión de enviar a los agentes fue rechazada por la ciudadanía y los altos cargos del estado, las manifestaciones se intensificaron después de que una mujer estadounidense falleciera en Mineápolis a causa de los disparos de un agente del ICE y de que otro efectivo disparara contra otro hombre unas calles más abajo.

El alcalde de la ciudad aseguró en un comunicado divulgado a CBS, que "no tiene miedo" y que seguirá trabajando para lo que fue elegido: "mantener la seguridad de la comunidad y defender los valores".

El gobernador, por su parte, avanzó que el estado "no va a dejarse arrastrar a un teatro político".

"Esta investigación del Departamento de Justicia, impulsada por las demandas de rendición de cuentas ante la violencia, el caos y el asesinato de Renee Good, no busca justicia. Es una distracción partidista", añadió.