Avión de Trump sufre "problema eléctrico menor" y será reemplazado para viajar a Davos

El avión de Trump sufrió problemas mientras viajaba al Foro Mundial Económico Davos ( FUENTE EXTERNA )

El Air Force 1 del presidente de EE.UU., Donald Trump presentó un "problema eléctrico menor" cuando iniciaba su viaje rumbo al Foro Mundial Económico Davos en Suiza y se encuentra volando de vuelta a la base en Washington para cambiar de aeronave.

De acuerdo con la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la tripulación del AF1 detectó el problema menor cuando apenas llevaban 45 minutos de vuelo y ahora se encuentran retornado hacia la Base Conjunta Andrews, en Washington.

En la base, el mandatario cambiará de avión para retomar su trayectoria rumbo a Suiza, donde se espera que mañana intervenga en el foro, aunque se prevé un retraso en su arribo.

De acuerdo con los periodistas abordo del avión, las luces de su cabina se apagaron brevemente después del despegue pero no se ofreció ninguna explicación.

Intervención en Davos

Está previsto que su intervención del miércoles en Davos se centre en asuntos económicos internos, como el costo de la vida o el acceso a la vivienda, ante las críticas de parte de su electorado por haber priorizado durante su primer año la agenda internacional, con conflictos como los de Gaza o Ucrania.

Previo a abordar al AF1, Trump dijo brevemente a la prensa que "este será un viaje muy interesante, no sé qué pueda pasar".