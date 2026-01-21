Donald Trump llega al Foro de Davos, donde hablará de sus planes sobre Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso especial en la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles al Foro de Davos donde se reunirá con varios líderes mundiales para tratar la situación en Ucrania, el desarrollo de la paz en Gaza o sus pretensiones de anexionarse Groenlandia.

La expectación por escuchar a Trump en esta pequeña ciudad suiza es tal que el acceso al auditorio principal del Centro de Congresos de Davos, en el que tiene previsto pronunciar su discurso, está completamente abarrotado de gente, así como la escalera principal que conecta esa zona con la planta de entrada.

Acciones y propuestas de Donald Trump en Davos

Entre quienes se dirigían al auditorio para seguir la intervención estaban el enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, según pudo constatar EFE.

Trump presentará oficialmente en Davos la denominada la "Junta de la Paz", un nuevo organismo liderado por él mismo para resolver conflictos como el que afecta a Gaza.

Está previsto que su intervención se centre en asuntos económicos internos, como el coste de la vida o el acceso a la vivienda, ante las críticas de parte de su electorado por haber priorizado durante su primer año la agenda internacional, con conflictos como los de Gaza o Ucrania.

Reacciones internacionales ante la propuesta de Groenlandia

No obstante, sus declaraciones de estos últimos días sobre sus pretensiones de anexionarse la isla de Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, será también uno de los principales temas que sobrevolarán la participación de Trump en este foro.

Antes de viajar a Davos, Trump insistió en su deseo de anexionar Groenlandia, un asunto que preocupa mucho en el seno de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, de los que Dinamarca es país miembro, y al ser preguntado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir la isla, respondió diciendo "ya lo verán".

Y también restó importancia a las posibles represalias de Europa, varios de cuyos líderes y de la UE han respondido con enfado a las amenazas del republicano y han sugerido que podrían optar por suspender el acuerdo comercial suscrito con Washington el pasado verano o utilizar el instrumento anticoerción de los Veintisiete, también conocido como la "bazuca" comercial.

El presidente estadounidense llegó a la ciudad alpina en helicóptero con varias horas de retraso sobre lo previsto inicialmente, después de que el avión presidencial, el Air Force One, sufriera una pequeña avería al salir del país y tuviera que volver a Maryland.