Algunos robotaxis de Tesla operan finalmente sin supervisión humana, anuncia Elon Musk

Elon Musk anunció este jueves que el servicio piloto de robotaxis de Tesla en Austin (Texas, EE. UU.) ha empezado a funcionar sin la asistencia de seres humanos a bordo del vehículo, lo que provocó una subida de las acciones de la compañía.

En un mensaje en la red social X, Musk indicó el inicio de los viajes de los robotaxis de Tesla sin monitores humanos, pero sin explicar si la medida estaba siendo aplicada a todos los vehículos de la flota que opera en algunas zonas de Austin.

El vicepresidente de Tesla para conducción autónoma, Ashok Elluswamy, posteriormente aclaró que la empresa está empezando "con unos cuantos vehículos no supervisados" y que el número aumentará en el futuro.

Tras el anuncio, las acciones de Tesla subieron en la bolsa y 90 minutos antes del cierre de los mercados cotizaban a 446.6 dólares, un 3.52 % más que al inicio de la jornada.

El año pasado, Musk prometió en varias ocasiones que Tesla retiraría a los supervisores de los robotaxis antes del final de 2025.

Comparativa con otros servicios de robotaxis autónomos

Datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE. UU. (NHTSA, en inglés) señalan que los robotaxis de Tesla han tenido al menos ocho accidentes desde junio de 2025, a pesar de la presencia de los supervisores.

Austin es la única ciudad en la que Tesla opera sus robotaxis, lo que le sitúa muy por detrás de Waymo, la empresa de transporte con vehículos autónomos de Alphabet, que empezó a operar su servicio de robotaxis en Phoenix en 2018.

En la actualidad, Waymo opera sin conductor ni supervisión humana en Austin, Atlanta, Los Ángeles, Miami y San Francisco.