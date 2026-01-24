Donald Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100 % si firma un acuerdo comercial con China

Foto de archivo de Donald Trump. El presidente amenazó este sábado a Canadá con un arancel del 100 % si concluye un acuerdo comercial con China. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado a Canadá con un arancel del 100 % si concluye un acuerdo comercial con China.

El mandatario estadounidense dijo en su red social, Truth Social, que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, "cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado".

La amenaza de Trump se produjo en medio de una escalada de palabras con Carney mientras el impulso de Trump para adquirir Groenlandia tensó la alianza de la OTAN. Trump comentó mientras estaba en Davos, Suiza, esta semana que "Canadá vive gracias a Estados Unidos".

Carney respondió que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene que inclinarse hacia tendencias autocráticas.

Más tarde, Trump revocó su invitación a Carney para unirse a la "Junta de Paz" que el mandatario estadounidense está formando para intentar resolver conflictos globales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/24/erengues11-12-f86abfff.jpg Foto del primer ministro Mark Carney habla al comenzar un Foro de Planeación del Gabinete en la Citadelle, el jueves 22 de enero de 2026, en la ciudad de Quebec. (Jacques Boissinot /The Canadian Press vía AP)

Trump también ha insistido en que Canadá debe ceder su soberanía y convertirse en el estado 51 de Estados Unidos.

Esta semana, Trump reanudó esa postura, publicando una imagen alterada en redes sociales que mostraba un mapa de Estados Unidos que incluía a Canadá, Venezuela, Groenlandia y Cuba como parte de su territorio.

En su mensaje del sábado, Trump continuó sus provocaciones llamando al líder de Canadá "Gobernador Carney". Trump había usado el mismo apodo para el predecesor de Carney, Justin Trudeau, y su uso hacia Carney fue la última señal de su deteriorada relación.

