Las autoridades federales estadounidenses informaron este sábado que el agente que hoy mató de un disparo a un hombre de 37 años en el marco de las redadas masivas contra migrantes en la ciudad de Mineápolis tiene ocho años de experiencia trabajando en la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés).

"El agente estaba altamente capacitado y llevaba ocho años trabajando como agente de la patrulla fronteriza. Posee una amplia formación como oficial de seguridad en campos de tiro y como agente especializado en el uso de armas no letales", explicó este sábado en una rueda de prensa en Mineápolis Greg Bovino, alto funcionario del USBP.

Detalles confirmados sobre el incidente en Mineápolis

Bovino relató que el suceso tuvo lugar a las 9:05 a.m. hora local de Mineápolis mientras agentes de inmigración llevaban a cabo una operación contra "un inmigrante indocumentado" llamado José Huerta Chuma que, según el alto funcionario, tenía en su historial agresión doméstica o alteración del orden público.

Durante el operativo "un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza con una pistola semiautomática de nueve milímetros. Los agentes intentaron desarmarlo, pero este se resistió violentamente. Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó en defensa propia", explicó Bovino.

El alto funcionario añadió que los equipos médicos atendieron de inmediato a la víctima, que fue declarada muerta en el mismo lugar de los hechos, y que el individuo "también portaba dos cargadores llenos y no tenía identificación a la vista".

Según informó hoy el jefe de Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, el hombre fallecido era un varón blanco de 37 años que aparentemente disponía de permiso de armas y que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad.

Bovino acusó al propio O'Hara y al alcalde de la ciudad, Jacob Frey, de ocultar el hecho de que la víctima portaba armas y denunció los "ataques constantes" contra los agentes de inmigración durante los operativos a gran que llevan a cabo en Mineápolis desde hace semana y que han deparado un fuerte rechazo por parte de la población local.

Reacciones y demandas de autoridades locales

El alto funcionario subrayó que después del incidente de este sábado, "unos 200 manifestantes llegaron al lugar y comenzaron a obstruir y agredir a los agentes" y pidió colaboración por parte de las autoridades locales y del estado de Minnesota, donde se sitúa Mineápolis.

Tanto Frey como O'Hara y el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, han pedido al Gobierno de Donald Trump que ponga fin a las operaciones en la ciudad después de que el suceso de hoy sea el segundo de este tipo en algo más de dos semanas.

El pasado 7 de enero agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su auto en el transcurso de un operativo.

Las redadas a gran escala en Mineápolis -que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad- fueron ordenadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.